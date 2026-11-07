Michele Emiliano a Cuccaro Vetere: presenta “L’alba di San Nicola” e riceve il Premio “Le Città del Palio”

Un romanzo ambientato alla vigilia della Grande Guerra, un premio dedicato a chi valorizza i territori e un borgo del Cilento che si conferma luogo d’incontro culturale. Lunedì 9 novembre 2026, alle ore 18:30, Cuccaro Vetere ospita Michele Emiliano, che presenterà il suo ultimo romanzo, “L’alba di San Nicola”, edito da Solferino Affreschi.
L’appuntamento si terrà nella suggestiva cornice del Convento Francescano Hotel e rientra nella rassegna culturale “Saperi e sapori”, promossa dal Comune di Cuccaro Vetere.
Un viaggio nel 1911, alla vigilia del conflitto
Al centro dell’incontro ci sarà un viaggio nel tempo fino al 1911, anno in cui è ambientata l’opera. Un’epoca cruciale, in cui l’Europa si preparava alla guerra e l’umanità cominciava a fare i conti con i primi, drammatici presagi del conflitto che avrebbe sconvolto il continente pochi anni dopo.
Il programma della serata
Il programma, curato da Aldo Luongo, assessore del Comune di Cuccaro Vetere, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco Simone Valiante e di Alessio Valente, già presidente dell’associazione “Città del SS. Crocifisso”.
Ad approfondire i temi del romanzo, in dialogo diretto con l’autore, sarà l’avvocato Franco Maldonato. Il dibattito sarà coordinato da Adolfo Pappalardo, giornalista del quotidiano Il Mattino.
Il Premio “Le Città del Palio” a Michele Emiliano
La serata si arricchirà anche di un momento celebrativo: a Michele Emiliano sarà conferita la 12ª edizione del Premio “Le Città del Palio”, promosso dal Comune di Cuccaro Vetere insieme alla rete delle Città del Palio.
Il riconoscimento viene assegnato ogni anno, dal 2014, a personalità che si distinguono nella valorizzazione e nella promozione dei territori.
Ingresso libero
La partecipazione è aperta a tutti: l’ingresso è libero e cittadini e organi di informazione sono invitati a prendere parte all’evento.
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