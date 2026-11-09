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Punto Nascita Sapri a rischio: il silenzio della Regione e il nodo dei parametri Balduzzi

Il futuro del Punto Nascita dell'ospedale di Sapri appeso ai numeri. Il territorio chiede chiarezza sui criteri di deroga legati all'isolamento

Di:
Maria Emilia Cobucci
Manuel Borrelli
4 min di lettura

Il futuro del Punto Nascita del presidio ospedaliero dell’Ospedale dell’Immacolata di Sapri si trova al centro di un acceso dibattito sulle politiche sanitarie della Regione Campania. Con il trascorrere dei giorni, cresce l’attenzione attorno alla potenziale chiusura del reparto, determinata dall’applicazione dei parametri previsti a livello nazionale per il mantenimento dei servizi di ostetricia. La vicenda riapre una discussione complessa sul bilanciamento tra standard numerici di sicurezza e il diritto primario di accesso alla salute nelle aree geograficamente svantaggiate.

Il nodo dei parametri del Decreto Balduzzi e il fattore orografico

Al centro della questione figurano i criteri stabiliti dal Decreto Balduzzi, che fissa la soglia minima di riferimento a 500 parti annui per la continuità operativa dei punti nascita. Tuttavia, le norme Nazionali e regionali prevedono la possibilità di concedere deroghe motivate per le strutture ubicate in zone con marcate criticità orografiche o di collegamento.

Nel caso del Golfo di Policastro e del Cilento meridionale, la complessa viabilità locale rende i tempi di percorrenza verso altri poli ospedalieri della provincia particolarmente lunghi. L’applicazione rigida dei soli volumi di attività senza un’adeguata ponderazione dell’isolamento territoriale rischia di privare un vasto bacino d’utenza di un presidio essenziale per la tutela della maternità.

La richiesta di uniformità nei criteri e la posizione dei Comuni

Le istituzioni locali sollecitano una revisione trasparente dell’intera rete regionale dei punti nascita, ponendo l’accento sulla necessità di adottare criteri di valutazione omogenei in tutto il territorio campano. L’adozione tempestiva di provvedimenti di sospensione per il presidio di Sapri ha infatti evidenziato una disparità di approccio rispetto ad altre strutture sanitarie regionali situate in zone interne o isolate che registrano volumi di attività analoghi ma mantengono la piena operatività.

La richiesta rivolta alla Presidenza della Regione Campania e ai vertici della sanità regionale riguarda l’avvio di una valutazione integrata che non si fermi al mero conteggio aritmetico, ma consideri la sicurezza delle donne, la gestione delle emergenze ostetriche e le reali alternative di trasporto disponibili per la popolazione.

Diritto alla salute ed equità territoriale nei servizi sanitari

La continuità operativa dei servizi essenziali negli ospedali di periferia rappresenta un fattore determinante per contrastare lo spopolamento delle aree interne e garantire equità nell’assistenza sanitaria. La protezione della maternità e l’assistenza neonatale richiedono una pianificazione strategica capaci di coniugare i livelli di sicurezza clinica con l’accessibilità geografica.

I rappresentanti delle comunità locali continuano a chiedere chiarimenti formali sul futuro del presidio di Sapri, ribadendo che il mantenimento dei presidi di emergenza e ostetricia nel Golfo di Policastro sia una condizione imprescindibile per la tenuta dei servizi sanitari dell’intera area.

“Il Presidente della Regione Campania deve assumersi la responsabilità di chiarire quale futuro intenda riservare al presidio ospedaliero di Sapri e, soprattutto, se sia realmente consapevole delle condizioni di particolare disagio orografico e geografico in cui vive il territorio del Golfo di Policastro. C’è una questione che merita una risposta chiara: se il decreto Balduzzi individua nella soglia dei 500 parti annui un parametro di riferimento per il mantenimento dei punti nascita, perché altre strutture che non raggiungono tale soglia non sono interessate dai medesimi provvedimenti di chiusura? Quali criteri vengono applicati? E soprattutto, il disagio orografico viene riconosciuto e valutato allo stesso modo per tutti i territori? […] È indispensabile una valutazione seria, trasparente e rigorosa dell’intera rete regionale dei punti nascita, che tenga conto non soltanto dei numeri, ma anche delle reali esigenze delle comunità e delle deroghe previste dalla normativa. La tutela della maternità, della sicurezza delle donne e dei nascituri e del diritto alla salute non può essere subordinata esclusivamente a logiche numeriche.” — Manuel Borrelli, Sindaco di Vibonati

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