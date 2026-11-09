Festival di San Martino 2026 a San Marco: tre giorni di sapori e musica

Il Cilento si prepara a celebrare una delle sue tradizioni autunnali più attese. Da venerdì 13 a domenica 15 novembre 2026 torna il Festival di San Martino a San Marco, frazione del comune di Castellabate. Raggiunta la sua settima edizione, la manifestazione promossa e organizzata dall’Associazione Culturale “Vivi San Marco” trasformerà le strade dello storico Rione Rocchetta in un itinerario enogastronomico e culturale a cielo aperto, in particolare lungo il percorso compreso tra via Cuono e via Vicenza.

L’evento rappresenta una vetrina strategica per il turismo autunnale della costa cilentana, capace di coniugare la riscoperta delle radici popolari con una proposta di intrattenimento pensata per accogliere visitatori di ogni età.

Orari e svolgimento del percorso conviviale

Il programma si articolerà su tre giornate interamente dedicate ai profumi e ai riti dell’autunno. Nelle serate di venerdì 13 e sabato 14 novembre gli stand gastronomici apriranno i battenti a partire dalle ore 18:00, accogliendo il pubblico lungo le vie del borgo.

Domenica 15 novembre è previsto il raddoppio dell’offerta festiva: gli stand resteranno aperti anche a pranzo, consentendo a famiglie e visitatori di vivere l’atmosfera del festival fin da metà giornata. A completare l’allestimento visivo del centro storico ci saranno le ormai celebri installazioni degli ombrelli sospesi, divenute negli anni un elemento identitario e un’attrazione visiva particolarmente apprezzata nel borgo.

Gastronomia locale e street food artigianale

La proposta culinaria del festival valorizza le ricette storiche del territorio affiancandole a preparazioni artigianali espresse. I visitatori potranno degustare un’ampia varietà di specialità dolci e salate, accompagnate dal vino nuovo di produzione locale:

Zeppole calde tradizionali, zeppole salate con le alici e zeppole con fiori di zucca.

Primi piatti fatti a mano come i classici fusilli cilentani e la zuppa di fagioli e castagne.

Piatti della tradizione contadina come la capra bollita al sugo e il caciocavallo impiccato.

Specialità alla griglia e street food tra cui pollo alla brace con patatine, pizza fritta e cuoppi di frittura di pesce fresco.

Proposte dolci tra cui caldarroste, graffe e brioches calde.

Il programma degli spettacoli e la Corsa di San Martino

L’offerta artistica curata dall’organizzazione prevede un palinsesto musicale variegato che spazia dai ritmi moderni al folklore popolare.

La serata inaugurale di venerdì 13 novembre si aprirà alle 20:30 con le esibizioni di Dutty Beagle e La Carovana, per poi proseguire alle 22:00 con il concerto dei New Generation Music.

Sabato 14 novembre la musica prenderà il via alle 19:00 con gli Assummasound, seguiti dalle incursioni itineranti del TG Mirra e dal concerto di Napoleone previsto per le 20:30.

La giornata conclusiva di domenica 15 novembre vedrà sul palco a pranzo il Caffè d’Autore alle 12:00 e il folklore di Vincenzo Romano alle 13:30; in serata si esibiranno i Vesuviano alle 20:00, per poi chiudere con il DJ set di Lucap Dj a partire dalle 21:00.

Tra gli eventi collegati figura anche la “Corsa di San Martino”, competizione podistica curata dall’Atletica Castellabate giunta alla sua terza edizione, in programma domenica 8 novembre come anteprima sportiva della rassegna.

Le dichiarazioni degli organizzatori

L’evento testimonia la forte coesione della comunità locale nella valorizzazione del proprio patrimonio storico e culturale.

“Con questa settima edizione siamo pronti a far rivivere la magia di San Martino, coniugando l’autenticità dei sapori di una volta con proposte artistiche giovanili e coinvolgenti,” sottolinea Roberto Cipullo, presidente dell’associazione Vivi San Marco. “Il lavoro di squadra portato avanti insieme agli abitanti del rione Rocchetta ci permette di offrire a cittadini e visitatori tre giornate di pura festa e accoglienza, capaci di valorizzare le nostre radici culturali e al tempo stesso di far crescere un evento sempre più partecipated e amato da un pubblico di ogni età.”

Tutte le informazioni logistiche e gli aggiornamenti sul programma sono resi disponibili dall’organizzazione attraverso i canali social ufficiali dell’Associazione Vivi San Marco.