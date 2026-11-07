Sala Consilina si accende di magia: arriva il Villaggio di Natale

La magia delle festività natalizie prende il via in anticipo nel Vallo di Diano. Domenica 29 novembre 2026, in concomitanza con la prima domenica di Avvento, Sala Consilina inaugura ufficialmente il “Villaggio di Natale”, una giornata interamente dedicata all’intrattenimento di famiglie e bambini. L’evento si svolgerà negli spazi di Via Cesare Battisti – Piazzale Grancia, articolandosi su due turni: la sessione mattutina dalle 11:00 alle 13:00 e l’apertura pomeridiana dalle 16:30 alle 19:30.

Un’iniziativa patrocinata per celebrare l’Avvento

La scelta della data risponde a un preciso valore simbolico e promozionale per il territorio: la prima domenica di Avvento rappresenta tradizionalmente il momento d’inizio del percorso liturgico e culturale verso il Natale. Promosso dall’Associazione Culturale Arte e Mestieri, l’evento vanta il patrocinio istituzionale della Provincia di Salerno e del Comune di Sala Consilina, a testimonianza dell’importanza ricoperta dall’iniziativa all’interno del calendario degli eventi locali.

Il Presidente dell’associazione organizzatrice, Antonio Romano, ha espresso così il valore dell’appuntamento:

«Abbiamo scelto la prima domenica di Avvento perché è il momento in cui il Natale comincia davvero ad avvicinarsi. Il Villaggio di Natale vuole essere una festa per tutta la comunità, un’occasione per riscoprire la gioia di stare insieme e regalare ai bambini un’esperienza indimenticabile. Invitiamo tutte le famiglie a vivere con noi questa giornata di magia.»

Le attrazioni del villaggio tra tecnologia e tradizione

Il programma predisposto dagli organizzatori include installazioni tecnologiche e momenti di animazione per i più piccoli. Tra i punti di maggiore interesse figura una slitta interattiva in 3D, progettata per simulare un volo virtuale a fianco di Babbo Natale, affiancata dalla presenza del personaggio della renna parlante Cometa, che dialogherà direttamente con il pubblico infantile.

I visitatori potranno accedere alla Casa degli Elfi, animata da laboratori e giochi, e fare tappa presso la Casa di Babbo Natale. In quest’ultimo spazio i bambini avranno la possibilità di consegnare le proprie richieste tramite una mail box interattiva prima dell’incontro con Babbo Natale. La struttura dell’evento include inoltre:

Performers e artisti di strada lungo le vie dell’area espositiva

Punti per le foto ricordo ambientate

Stand gastronomici con l’offerta dei prodotti e dei sapori tipici del periodo natalizio

Informazioni utili per la visita

Per accedere alle attrazioni e alle attività previste all’interno dell’area di Via Cesare Battisti – Piazzale Grancia è previsto un biglietto d’ingresso del costo unico di 5 € a persona. L’ampia articolazione oraria tra mattino e pomeriggio consente un afflusso agevole per i visitatori provenienti dai comuni limitrofi della provincia salernitana.