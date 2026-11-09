Ponte di Caiazzano, le varianti strutturali non risultano al Genio Civile: blocco dei lavori e proteste nel Vallo di Diano

Un’istanza di accesso agli atti presentata il 3 novembre al Genio Civile di Salerno dall’Osservatorio Popolare Schierarsi – Piazza Cilento-Vallo di Diano accende i riflettori sulla gestione dei lavori per la ricostruzione del ponte di Caiazzano. Stante quanto reso noto dall’associazione sulla base dei riscontri della Regione Campania, le modifiche sostanziali apportate al progetto originale risultano al momento prive di autorizzazione sismica o di deposito formale. La situazione rischia di paralizzare a tempo indeterminato un’infrastruttura fondamentale per la viabilità locale, bloccando le fasi finali di verifica e lasciando la comunità alle prese con una pesante paralisi logistica.

L’iter per la ricostruzione dell’infrastruttura ha preso il via nel luglio del 2023, quando la Provincia ha avviato la posa della prima pietra avvalendosi delle procedure accelerate previste dal Decreto Semplificazioni. Tale impianto normativo permetteva l’omissione dell’autorizzazione sismica preventiva al Genio Civile a fronte di una validazione interna, con l’inserimento del progetto base sul portale ministeriale AINOP avvenuto solo nel maggio del 2024.

Tuttavia, tale iter derogatorio vincolava l’ente a non modificare le caratteristiche dell’opera. Con il blocco dei cantieri, le motivazioni ufficiali si sono concentrate su una presunta fragilità imprevista del terreno. Le verifiche d’archivio evidenziano però che l’area risultava già classificata dal maggio 2022 come “Zona Sismica 1”, ovvero la fascia a massimo rischio, confermando la preesistenza di tali dati tecnici.

Per superare le criticità del suolo, la pianificazione ha subito modifiche sostanziali tramite l’introduzione di tre varianti: il mantenimento delle vecchie fondazioni all’interno dell’alveo, l’installazione di nuovi pali all’esterno delle sponde e la progettazione di un ponte sopraelevato con struttura in acciaio.

L’associazione sottolinea come l’introduzione di tali modifiche determini precisi vincoli legali e procedurali:

“Depositare oggi i calcoli dei pali esterni significa ammettere formalmente che il progetto iniziale era carente, smentendo la tesi dell’imprevisto geologico. Cambiare i materiali (acciaio) e aggiungere pali fa lievitare i costi. Per legge, non si può depositare una variante strutturale al Genio Civile senza aver prima approvato la relativa copertura finanziaria integrativa. I ritardi potrebbero quindi dipendere anche dalle trattative economiche sulla copertura dei nuovi costi. Registrare la variante costringerebbe la Provincia a riaprire ufficialmente l’iter con la Soprintendenza e la Riserva Naturale Foce Sele-Tanagro, poiché il vecchio parere paesaggistico copriva solo il vecchio progetto sul vecchio sedime, non una struttura sopraelevata in acciaio.”

L’assenza dei depositi regionali intermedi rischia di compromettere la fruibilità stessa dell’opera. L’esecuzione di interventi in variante sostanziale privi di preventiva autorizzazione sismica impone infatti rallentamenti cautelativi per prevenire contestazioni contabili o giudiziarie. Laddove l’infrastruttura venisse completata senza l’adeguamento della documentazione formale, il Collaudatore Statico si troverebbe impossibilitato per legge a rilasciare l’autorizzazione all’apertura, determinando il blocco fisico dell’accesso al ponte.

Di fronte al prolungarsi dei disagi per i residenti e le attività produttive, l’Osservatorio Popolare Schierarsi solleva la necessità di soluzioni straordinarie per superare l’attuale stallo amministrativo:

“Siamo arrivati a un livello tale di esasperazione e di manifesta incapacità gestionale da parte degli enti che l’unica vera soluzione per ridare dignità al Vallo di Diano sembrerebbe quella di dichiarare lo stato di emergenza e chiedere l’intervento dell’Esercito. Se la Provincia non sa gestire un appalto stradale, si attivi il Prefetto e si affidi l’installazione di un ponte provvisorio in ferro al Genio Militare. Almeno i soldati agiscono con tempi certi da tempo di guerra, mentre qui siamo prigionieri della burocrazia in tempo di pace.”