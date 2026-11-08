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Polla in festa per nonna Grazia: la comunità celebra i suoi 103 anni

Grande festa a Polla per i 103 anni di nonna Grazia. L'omaggio dell'Amministrazione comunale alla storia vivente del paese.

Di:
Ernesto Rocco
Polla in festa per nonna Grazia: la comunità celebra i suoi 103 anni
2 min di lettura

Un traguardo straordinario per nonna Grazia, che festeggia 103 anni. Un compleanno speciale che rappresenta non soltanto una ricorrenza personale, ma anche un pezzo importante della storia della comunità di Polla.

L’omaggio dell’Amministrazione comunale di Polla

A renderle omaggio è stata l’Amministrazione comunale che, attraverso un messaggio di auguri, ha espresso l’affetto e la riconoscenza dell’intera cittadinanza nei confronti della secolare conterranea.

Il messaggio delle istituzioni per i 103 anni

“Hai visto Polla cambiare, hai visto guerre e rinascite, hai visto nascere figli e nipoti”, si legge nella nota istituzionale. Il testo sottolinea il ruolo di nonna Grazia come punto di riferimento essenziale per la famiglia, il vicinato e per quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.

Un patrimonio di valori per le nuove generazioni

Le parole diffuse dal Comune celebrano una donna capace di attraversare oltre un secolo di storia, custodendo ricordi, esperienze e insegnamenti da tramandare ai più giovani.

“Grazie per tutto ciò che hai insegnato a Polla, grazie per essere la nostra nonna, la nostra radice, la nostra storia vivente”, conclude la nota dell’Amministrazione. Il compleanno si trasforma così in un momento di gioia condivisa, con la comunità locale stretta idealmente attorno a nonna Grazia e ai suoi familiari.

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