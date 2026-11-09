Allerta meteo in Campania: come leggere i codici colore e cosa fare in Cilento e nel Salernitano

Chi emette l’allerta
In Campania gli avvisi sono emessi dalla Protezione civile della Regione Campania, attraverso il proprio Centro funzionale. L’avviso arriva ai Comuni, che attivano i piani di emergenza. Le decisioni pratiche, come la chiusura delle scuole o dei parchi, spettano ai sindaci.
Le zone di allerta: trova la tua
La Campania è divisa in zone di allerta omogenee per comportamento idrogeologico. Quelle che interessano la provincia di Salerno sono:
- Zona 3 – Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
- Zona 5 – Tusciano e Alto Sele;
- Zona 6 – Piana del Sele e Alto Cilento;
- Zona 7 – Tanagro (Vallo di Diano);
- Zona 8 – Basso Cilento.
Consiglio pratico: scopri una volta per tutte in quale zona ricade il tuo Comune. Leggere un bollettino diventa questione di secondi.
Cosa significano i colori
Verde
Nessun fenomeno significativo previsto. Normale attenzione.
Giallo
Fenomeni localizzati: temporali, allagamenti di sottopassi, piccoli smottamenti, innalzamento dei torrenti. È il livello che si tende a sottovalutare, ma molti danni avvengono proprio qui.
Arancione
Fenomeni diffusi: frane, esondazioni di corsi d’acqua minori, possibili danni a strade e abitazioni. Pericolo per l’incolumità delle persone.
Rosso
Fenomeni estesi e gravi, con possibili danni ingenti e pericolo per la vita. Si seguono solo le indicazioni delle autorità.
Cosa fare, livello per livello
Con allerta gialla
- informati sull’evoluzione del meteo;
- evita di sostare vicino a torrenti, valloni e alvei;
- non parcheggiare in zone soggette ad allagamento.
Con allerta arancione o rossa
- limita gli spostamenti a quelli necessari;
- non attraversare guadi, sottopassi o strade allagate, neanche a piedi;
- non scendere in cantine e piani interrati;
- se abiti vicino a un corso d’acqua o in una zona franosa, sali ai piani alti;
- tieni il telefono carico e segui i canali ufficiali del Comune.
Il territorio salernitano: dove serve più attenzione
Il Salernitano unisce costa, valli strette e versanti ripidi. In caso di piogge intense i punti critici ricorrenti sono:
- i valloni e i torrenti brevi che scendono verso il mare;
- le strade costiere e di montagna esposte a caduta massi e frane;
- le aree pianeggianti vicino ai fiumi e ai canali di bonifica.
Il kit di casa
- torcia e batterie;
- powerbank;
- radio a pile;
- acqua e medicine abituali;
- copia dei documenti in una busta impermeabile.
Dove trovare l’avviso ufficiale
- sito della Protezione civile Regione Campania;
- sito e canali social del tuo Comune;
- le notizie di InfoCilento, che rilanciano gli avvisi per il territorio.
- Muffa e umidità in casa d’inverno: da dove nascono e come eliminarle davvero9 Novembre 2026
- Fonderie Pisano a Fratte, ricorso al Tar contro la riapertura dell’impianto9 Novembre 2026
- Defibrillatore alla Cittadella giudiziaria di Salerno in memoria dell’avvocato Pino Paladino9 Novembre 2026
- Punto Nascita Sapri a rischio: il silenzio della Regione e il nodo dei parametri Balduzzi9 Novembre 2026
Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app