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Allerta meteo in Campania: come leggere i codici colore e cosa fare in Cilento e nel Salernitano

Gialla, arancione, rossa: cosa significano le allerte della Protezione civile in Campania, come leggere le zone del Salernitano e come comportarsi.

Di:
Ernesto Rocco
Nuvole
3 min di lettura

Chi emette l’allerta

In Campania gli avvisi sono emessi dalla Protezione civile della Regione Campania, attraverso il proprio Centro funzionale. L’avviso arriva ai Comuni, che attivano i piani di emergenza. Le decisioni pratiche, come la chiusura delle scuole o dei parchi, spettano ai sindaci.

Le zone di allerta: trova la tua

La Campania è divisa in zone di allerta omogenee per comportamento idrogeologico. Quelle che interessano la provincia di Salerno sono:

  • Zona 3 – Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini;
  • Zona 5 – Tusciano e Alto Sele;
  • Zona 6 – Piana del Sele e Alto Cilento;
  • Zona 7 – Tanagro (Vallo di Diano);
  • Zona 8 – Basso Cilento.

Consiglio pratico: scopri una volta per tutte in quale zona ricade il tuo Comune. Leggere un bollettino diventa questione di secondi.

Cosa significano i colori

Verde

Nessun fenomeno significativo previsto. Normale attenzione.

Giallo

Fenomeni localizzati: temporali, allagamenti di sottopassi, piccoli smottamenti, innalzamento dei torrenti. È il livello che si tende a sottovalutare, ma molti danni avvengono proprio qui.

Arancione

Fenomeni diffusi: frane, esondazioni di corsi d’acqua minori, possibili danni a strade e abitazioni. Pericolo per l’incolumità delle persone.

Rosso

Fenomeni estesi e gravi, con possibili danni ingenti e pericolo per la vita. Si seguono solo le indicazioni delle autorità.

Cosa fare, livello per livello

Con allerta gialla

  • informati sull’evoluzione del meteo;
  • evita di sostare vicino a torrenti, valloni e alvei;
  • non parcheggiare in zone soggette ad allagamento.

Con allerta arancione o rossa

  • limita gli spostamenti a quelli necessari;
  • non attraversare guadi, sottopassi o strade allagate, neanche a piedi;
  • non scendere in cantine e piani interrati;
  • se abiti vicino a un corso d’acqua o in una zona franosa, sali ai piani alti;
  • tieni il telefono carico e segui i canali ufficiali del Comune.

Il territorio salernitano: dove serve più attenzione

Il Salernitano unisce costa, valli strette e versanti ripidi. In caso di piogge intense i punti critici ricorrenti sono:

  • i valloni e i torrenti brevi che scendono verso il mare;
  • le strade costiere e di montagna esposte a caduta massi e frane;
  • le aree pianeggianti vicino ai fiumi e ai canali di bonifica.

Il kit di casa

  • torcia e batterie;
  • powerbank;
  • radio a pile;
  • acqua e medicine abituali;
  • copia dei documenti in una busta impermeabile.

Dove trovare l’avviso ufficiale

  • sito della Protezione civile Regione Campania;
  • sito e canali social del tuo Comune;
  • le notizie di InfoCilento, che rilanciano gli avvisi per il territorio.
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