Muffa e umidità in casa d’inverno: da dove nascono e come eliminarle davvero

Perché la muffa arriva d’inverno
Nella maggior parte dei casi la muffa domestica nasce dalla condensa: l’aria calda e carica di vapore (cucina, docce, respirazione, panni stesi) incontra una superficie fredda e lascia lì l’acqua. Gli angoli, i muri esposti a nord e le zone dietro gli armadi sono i primi a cedere.
Nel Salernitano il problema ha due varianti tipiche: le case della costa, con aria umida tutto l’anno, e le abitazioni in pietra dei centri storici dell’entroterra, dove l’umidità può salire dal terreno.
Prima di tutto: capire da dove viene
Condensa
Macchie scure negli angoli alti, sui soffitti, dietro i mobili; vetri appannati al mattino. È legata all’uso della casa e alla ventilazione.
Infiltrazione
Macchie che compaiono o si allargano dopo la pioggia, spesso vicino a finestre, terrazzi, tetti o grondaie.
Risalita capillare
Fascia umida alla base dei muri, intonaco che si sfarina, efflorescenze bianche. Tipica dei piani terra e degli edifici in pietra.
Solo la condensa si risolve con le abitudini. Infiltrazioni e risalita richiedono un intervento sull’edificio.
Le abitudini che fanno la differenza
- Arieggia più volte al giorno per pochi minuti, con finestre spalancate.
- Usa la cappa e i coperchi quando cucini.
- Dopo la doccia, apri la finestra o accendi l’aspiratore.
- Evita di stendere i panni in casa; se non puoi, fallo in una stanza ventilata.
- Stacca i mobili di qualche centimetro dalle pareti esterne.
- Mantieni una temperatura costante: le stanze lasciate gelide condensano di più.
- Un igrometro costa poco e ti dice quando l’umidità è troppo alta; in quel caso un deumidificatore aiuta.
Come pulire la muffa senza rischi
- usa prodotti antimuffa specifici e segui le istruzioni in etichetta;
- proteggiti con guanti e mascherina e tieni la finestra aperta;
- non mescolare mai candeggina e ammoniaca o altri detergenti;
- dopo la pulizia, una pittura antimuffa può rallentare il ritorno, ma non elimina la causa.
Le soluzioni durature
Se la muffa torna ogni inverno nonostante le buone abitudini, il problema è strutturale. Un tecnico può individuare i ponti termici e proporre l’intervento giusto:
- isolamento delle pareti esterne o dei punti freddi;
- sostituzione degli infissi e corretta ventilazione;
- ventilazione meccanica controllata nelle case molto chiuse;
- riparazione di tetti, terrazzi e grondaie in caso di infiltrazioni;
- intonaci e trattamenti specifici contro la risalita capillare.
Non solo estetica
La muffa rovina pareti, mobili e tessuti, ma può anche peggiorare allergie e problemi respiratori, soprattutto in bambini e anziani. Se in casa ci sono persone sensibili, è un motivo in più per non rimandare.
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