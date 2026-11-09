Muffa e umidità in casa d’inverno: da dove nascono e come eliminarle davvero

Perché la muffa arriva d’inverno

Nella maggior parte dei casi la muffa domestica nasce dalla condensa: l’aria calda e carica di vapore (cucina, docce, respirazione, panni stesi) incontra una superficie fredda e lascia lì l’acqua. Gli angoli, i muri esposti a nord e le zone dietro gli armadi sono i primi a cedere.

Nel Salernitano il problema ha due varianti tipiche: le case della costa, con aria umida tutto l’anno, e le abitazioni in pietra dei centri storici dell’entroterra, dove l’umidità può salire dal terreno.

Prima di tutto: capire da dove viene

Condensa

Macchie scure negli angoli alti, sui soffitti, dietro i mobili; vetri appannati al mattino. È legata all’uso della casa e alla ventilazione.

Infiltrazione

Macchie che compaiono o si allargano dopo la pioggia, spesso vicino a finestre, terrazzi, tetti o grondaie.

Risalita capillare

Fascia umida alla base dei muri, intonaco che si sfarina, efflorescenze bianche. Tipica dei piani terra e degli edifici in pietra.

Solo la condensa si risolve con le abitudini. Infiltrazioni e risalita richiedono un intervento sull’edificio.

Le abitudini che fanno la differenza

Arieggia più volte al giorno per pochi minuti, con finestre spalancate.

più volte al giorno per pochi minuti, con finestre spalancate. Usa la cappa e i coperchi quando cucini.

e i coperchi quando cucini. Dopo la doccia, apri la finestra o accendi l’aspiratore.

Evita di stendere i panni in casa ; se non puoi, fallo in una stanza ventilata.

; se non puoi, fallo in una stanza ventilata. Stacca i mobili di qualche centimetro dalle pareti esterne.

di qualche centimetro dalle pareti esterne. Mantieni una temperatura costante : le stanze lasciate gelide condensano di più.

: le stanze lasciate gelide condensano di più. Un igrometro costa poco e ti dice quando l’umidità è troppo alta; in quel caso un deumidificatore aiuta.

Come pulire la muffa senza rischi

usa prodotti antimuffa specifici e segui le istruzioni in etichetta;

e segui le istruzioni in etichetta; proteggiti con guanti e mascherina e tieni la finestra aperta;

e tieni la finestra aperta; non mescolare mai candeggina e ammoniaca o altri detergenti;

candeggina e ammoniaca o altri detergenti; dopo la pulizia, una pittura antimuffa può rallentare il ritorno, ma non elimina la causa.

Le soluzioni durature

Se la muffa torna ogni inverno nonostante le buone abitudini, il problema è strutturale. Un tecnico può individuare i ponti termici e proporre l’intervento giusto:

isolamento delle pareti esterne o dei punti freddi;

delle pareti esterne o dei punti freddi; sostituzione degli infissi e corretta ventilazione;

e corretta ventilazione; ventilazione meccanica controllata nelle case molto chiuse;

nelle case molto chiuse; riparazione di tetti, terrazzi e grondaie in caso di infiltrazioni;

in caso di infiltrazioni; intonaci e trattamenti specifici contro la risalita capillare.

Non solo estetica

La muffa rovina pareti, mobili e tessuti, ma può anche peggiorare allergie e problemi respiratori, soprattutto in bambini e anziani. Se in casa ci sono persone sensibili, è un motivo in più per non rimandare.