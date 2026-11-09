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Muffa e umidità in casa d’inverno: da dove nascono e come eliminarle davvero

Angoli neri, condensa sui vetri, odore di chiuso: perché la muffa compare d'inverno e cosa fare davvero, dalle abitudini quotidiane alle soluzioni durature.

Di:
Ernesto Rocco
Muffa
3 min di lettura

Perché la muffa arriva d’inverno

Nella maggior parte dei casi la muffa domestica nasce dalla condensa: l’aria calda e carica di vapore (cucina, docce, respirazione, panni stesi) incontra una superficie fredda e lascia lì l’acqua. Gli angoli, i muri esposti a nord e le zone dietro gli armadi sono i primi a cedere.

Nel Salernitano il problema ha due varianti tipiche: le case della costa, con aria umida tutto l’anno, e le abitazioni in pietra dei centri storici dell’entroterra, dove l’umidità può salire dal terreno.

Prima di tutto: capire da dove viene

Condensa

Macchie scure negli angoli alti, sui soffitti, dietro i mobili; vetri appannati al mattino. È legata all’uso della casa e alla ventilazione.

Infiltrazione

Macchie che compaiono o si allargano dopo la pioggia, spesso vicino a finestre, terrazzi, tetti o grondaie.

Risalita capillare

Fascia umida alla base dei muri, intonaco che si sfarina, efflorescenze bianche. Tipica dei piani terra e degli edifici in pietra.

Solo la condensa si risolve con le abitudini. Infiltrazioni e risalita richiedono un intervento sull’edificio.

Le abitudini che fanno la differenza

  • Arieggia più volte al giorno per pochi minuti, con finestre spalancate.
  • Usa la cappa e i coperchi quando cucini.
  • Dopo la doccia, apri la finestra o accendi l’aspiratore.
  • Evita di stendere i panni in casa; se non puoi, fallo in una stanza ventilata.
  • Stacca i mobili di qualche centimetro dalle pareti esterne.
  • Mantieni una temperatura costante: le stanze lasciate gelide condensano di più.
  • Un igrometro costa poco e ti dice quando l’umidità è troppo alta; in quel caso un deumidificatore aiuta.

Come pulire la muffa senza rischi

  • usa prodotti antimuffa specifici e segui le istruzioni in etichetta;
  • proteggiti con guanti e mascherina e tieni la finestra aperta;
  • non mescolare mai candeggina e ammoniaca o altri detergenti;
  • dopo la pulizia, una pittura antimuffa può rallentare il ritorno, ma non elimina la causa.

Le soluzioni durature

Se la muffa torna ogni inverno nonostante le buone abitudini, il problema è strutturale. Un tecnico può individuare i ponti termici e proporre l’intervento giusto:

  • isolamento delle pareti esterne o dei punti freddi;
  • sostituzione degli infissi e corretta ventilazione;
  • ventilazione meccanica controllata nelle case molto chiuse;
  • riparazione di tetti, terrazzi e grondaie in caso di infiltrazioni;
  • intonaci e trattamenti specifici contro la risalita capillare.

Non solo estetica

La muffa rovina pareti, mobili e tessuti, ma può anche peggiorare allergie e problemi respiratori, soprattutto in bambini e anziani. Se in casa ci sono persone sensibili, è un motivo in più per non rimandare.

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