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Fonderie Pisano a Fratte, ricorso al Tar contro la riapertura dell’impianto

Le associazioni promuovono un presidio a Salerno e presentano ricorso al Tar per fermare la riapertura delle Fonderie Pisano a Fratte e tutelare la salute

Di:
Ernesto Rocco
Fonderie Pisano
2 min di lettura

La tutela della salute pubblica torna al centro del dibattito civile e giudiziario a Salerno. Le associazioni territoriali hanno promosso un presidio con conferenza stampa aperto alla cittadinanza e ai giornalisti, organizzato per le ore 10.30 sotto i portici del Palazzo di Città in via Roma. L’appuntamento rappresenta un momento chiave nella battaglia legale e sociale contro la riapertura del polo industriale delle Fonderie Pisano nel quartiere Fratte.

I dettagli del ricorso incidentale presentato al Tar

Durante l’incontro pubblico vengono illustrati i contenuti di un articolato ricorso incidentale depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale. L’azione legale mira a contrastare la richiesta avanzata dalla proprietà dell’impianto per la ripresa delle attività produttive nel sito storico.

Secondo i promotori dell’iniziativa, l’istanza dei Pisano non contempla alcuna prospettiva di delocalizzazione definitiva verso un nuovo impianto all’interno di un’area industriale ASI della Regione Campania. La contestazione evidenzia come la proposta rappresenti l’ennesimo tentativo di mantenere la produzione a Fratte, evitando così l’avvio delle indispensabili operazioni di bonifica ambientale dell’area interessata.

La salute come diritto costituzionale e le contestazioni all’amministrazione

L’iniziativa si fonda sul principio della salvaguardia della salute intesa come diritto fondamentale e prioritario della persona, richiamando espressamente le garanzie offerte dalla Costituzione italiana e dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione.

Nel corso della conferenza stampa, i rappresentanti dei comitati e delle sigle promotrici stigmatizzano duramente l’operato delle istituzioni locali. In particolare, viene contestata la posizione del sindaco Vincenzo De Luca, accusato dalle associazioni di “continuare a non fare il suo dovere di primo cittadino” di fronte alle istanze di tutela ambientale e sanitaria avanzate dalla comunità locale.

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