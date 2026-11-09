Omicidio a Capaccio Paestum: il killer resta in fuga, oggi l’autopsia sul corpo della vittima

Ancora nessuna svolta nelle indagini sull’omicidio di Said Osseili, il venticinquenne di origine marocchina brutalmente ucciso a Capaccio Paestum. Gli investigatori hanno individuato il presunto responsabile del delitto consumatosi in via Barizzo Foce Sele: si tratta di un connazionale di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. L’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce subito dopo aver esploso il colpo mortale, scappando verso le aree rurali circostanti, e risulta tuttora ricercato a cinque giorni dalla tragedia.

Le ricerche dei carabinieri e l’identificazione dell’aggressore

Le operazioni di ricerca, condotte in modo capillare dai Carabinieri della Compagnia di Agropoli, si sono focalizzate prevalentemente lungo la fascia pinetata della costa. I militari stanno perquisendo minuziosamente ruderi abbandonati, casolari e abitazioni di altri cittadini extracomunitari residenti in zona per individuare il rifugio del trentaseienne. La svolta investigativa che ha portato al suo nome è arrivata grazie alle dettagliate testimonianze raccolte tra i familiari della vittima e le persone presenti nella zona al momento dell’aggressione.

Il movente e gli accertamenti medico-legali

Secondo i primi rilievi, la vittima e il presunto carnefice si conoscevano bene e in passato avrebbero condiviso esperienze lavorative. Tra i due sarebbe scoppiata una violenta lite sfociata poi nell’esecuzione: un singolo colpo di pistola alla testa sparato a bruciapelo che non ha lasciato scampo al venticinquenne, rinvenuto privo di vita proprio davanti al cancello della sua abitazione. L’ipotesi principale al vaglio degli inquirenti riguarda un regolamento di conti legato a motivi economici. Elementi determinanti per definire il quadro probatorio giungeranno dalle analisi sui dispositivi telefonici della vittima e dai risultati dell’esame autoptico programmato presso l’ospedale di Eboli.

Cresce l’allarme sicurezza tra la Piana del Sele e il Cilento

Questo ennesimo fatto di cronaca nera riaccende il dibattito sulla sicurezza all’interno del territorio compreso tra la Piana del Sele e la fascia cilentana, già profondamente colpito da recenti episodi di violenza. La comunità locale resta scossa dalle recenti morti del giornalista Luca Esposito, per la quale è stato prontamente arrestato un cittadino marocchino, e del vigilante Walter Avallone, assassinato ad Agropoli lo scorso ottobre e il cui responsabile non è stato ancora assicurato alla giustizia.