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Caggiano in lutto per la scomparsa del piccolo Giovanni, comunità devastata

La comunità di Caggiano piange la scomparsa del piccolo Giovanni, di soli 3 anni. Proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Di:
Erminio Cioffi
Candela
1 min di lettura

Un dolore immenso ha colpito la comunità di Caggiano per la prematura scomparsa del piccolo Giovanni, deceduto all’età di soli 3 anni. La notizia della perdita del bambino ha lasciato la cittadinanza locale nello sgomento di fronte a un dramma improvviso e difficile da accettare.

A distanza di pochi mesi, il paese del Salernitano si ritrova a piangere un’altra giovanissima vita. Si tratta di un lutto che coinvolge l’intera popolazione, unita nell’abbraccio ai familiari in queste ore di profonda sofferenza.

Il cordoglio delle istituzioni e il lutto cittadino

Il sindaco e l’Amministrazione comunale di Caggiano hanno espresso ufficiale cordoglio e vicinanza ai genitori e ai parenti, facendosi portavoce del sentimento di sconforto condiviso da tutti i residenti.

In occasione delle esequie, previste per la giornata di domani, l’Amministrazione ha disposto la proclamazione del lutto cittadino come segno formale di partecipazione e rispetto verso la famiglia colpita dalla tragedia.

Le istituzioni locali hanno contestualmente invitato la cittadinanza a osservare la giornata nel raccoglimento, nel silenzio e nel rispetto del dolore dei familiari.

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