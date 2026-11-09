Caggiano in lutto per la scomparsa del piccolo Giovanni, comunità devastata

Un dolore immenso ha colpito la comunità di Caggiano per la prematura scomparsa del piccolo Giovanni, deceduto all’età di soli 3 anni. La notizia della perdita del bambino ha lasciato la cittadinanza locale nello sgomento di fronte a un dramma improvviso e difficile da accettare.

A distanza di pochi mesi, il paese del Salernitano si ritrova a piangere un’altra giovanissima vita. Si tratta di un lutto che coinvolge l’intera popolazione, unita nell’abbraccio ai familiari in queste ore di profonda sofferenza.

Il cordoglio delle istituzioni e il lutto cittadino

Il sindaco e l’Amministrazione comunale di Caggiano hanno espresso ufficiale cordoglio e vicinanza ai genitori e ai parenti, facendosi portavoce del sentimento di sconforto condiviso da tutti i residenti.

In occasione delle esequie, previste per la giornata di domani, l’Amministrazione ha disposto la proclamazione del lutto cittadino come segno formale di partecipazione e rispetto verso la famiglia colpita dalla tragedia.

Le istituzioni locali hanno contestualmente invitato la cittadinanza a osservare la giornata nel raccoglimento, nel silenzio e nel rispetto del dolore dei familiari.