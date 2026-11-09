Truffe agli anziani: le tecniche più usate e come difendersi, anche nel Salernitano

Perché colpiscono gli anziani

I truffatori scelgono chi vive solo, chi ha meno dimestichezza con la tecnologia e chi tiene contanti o gioielli in casa. Puntano su due leve: la paura per un familiare e la fretta. Riconoscere lo schema è la difesa più efficace.

Le truffe più diffuse

Il finto carabiniere o il finto avvocato

Una telefonata annuncia che un figlio o un nipote ha avuto un incidente o è stato fermato. Serve subito denaro per evitargli guai. Poco dopo un complice si presenta alla porta per ritirare soldi o gioielli.

Il finto nipote

Al telefono, o con un messaggio da un numero sconosciuto, qualcuno si spaccia per un parente: “ho cambiato numero”, “sono in difficoltà, mi serve un prestito”.

Il falso tecnico

Si presenta come addetto di gas, acqua o luce, a volte anche del Comune. Chiede di entrare per un “controllo urgente” e, mentre distrae, un complice cerca valori in casa.

Il falso operatore della banca

SMS o telefonate che segnalano un “movimento sospetto” e chiedono codici, PIN o password, oppure di spostare soldi su un “conto sicuro”.

La truffa dello specchietto

In strada, un automobilista sostiene di aver subito un danno dalla tua auto e chiede un risarcimento immediato in contanti.

Le regole d’oro

Carabinieri, polizia e avvocati non chiedono mai soldi o gioielli a domicilio, né per telefono.

a domicilio, né per telefono. Se ti dicono che un familiare è nei guai, riattacca e richiamalo tu , al numero che conosci.

, al numero che conosci. Non aprire a chi non aspetti. Un tecnico vero ha un appuntamento e un tesserino verificabile: chiama l’azienda al numero della bolletta, non a quello che ti dà lui.

a chi non aspetti. Un tecnico vero ha un appuntamento e un tesserino verificabile: chiama l’azienda al numero della bolletta, non a quello che ti dà lui. La banca non chiede mai PIN, password o codici via SMS o telefono.

PIN, password o codici via SMS o telefono. Nel dubbio, chiama il 112.

Se è già successo

chiama subito il 112 e fornisci ogni dettaglio: voce, aspetto, auto, direzione di fuga;

e fornisci ogni dettaglio: voce, aspetto, auto, direzione di fuga; se hai dato dati bancari, blocca carte e conti con il numero verde della tua banca;

con il numero verde della tua banca; presenta denuncia ai Carabinieri o alla Polizia;

ai Carabinieri o alla Polizia; non vergognarti: queste truffe sono costruite da professionisti, e ogni denuncia aiuta a fermarli.

Cosa possono fare figli e nipoti