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Truffe agli anziani: le tecniche più usate e come difendersi, anche nel Salernitano

Finto carabiniere, finto nipote, falso tecnico: le truffe più diffuse contro gli anziani e le regole semplici per non cadere nella trappola. Leggi e condividi.

Di:
Luisa Monaco
Truffa anziana
2 min di lettura

Perché colpiscono gli anziani

I truffatori scelgono chi vive solo, chi ha meno dimestichezza con la tecnologia e chi tiene contanti o gioielli in casa. Puntano su due leve: la paura per un familiare e la fretta. Riconoscere lo schema è la difesa più efficace.

Le truffe più diffuse

Il finto carabiniere o il finto avvocato

Una telefonata annuncia che un figlio o un nipote ha avuto un incidente o è stato fermato. Serve subito denaro per evitargli guai. Poco dopo un complice si presenta alla porta per ritirare soldi o gioielli.

Il finto nipote

Al telefono, o con un messaggio da un numero sconosciuto, qualcuno si spaccia per un parente: “ho cambiato numero”, “sono in difficoltà, mi serve un prestito”.

Il falso tecnico

Si presenta come addetto di gas, acqua o luce, a volte anche del Comune. Chiede di entrare per un “controllo urgente” e, mentre distrae, un complice cerca valori in casa.

Il falso operatore della banca

SMS o telefonate che segnalano un “movimento sospetto” e chiedono codici, PIN o password, oppure di spostare soldi su un “conto sicuro”.

La truffa dello specchietto

In strada, un automobilista sostiene di aver subito un danno dalla tua auto e chiede un risarcimento immediato in contanti.

Le regole d’oro

  • Carabinieri, polizia e avvocati non chiedono mai soldi o gioielli a domicilio, né per telefono.
  • Se ti dicono che un familiare è nei guai, riattacca e richiamalo tu, al numero che conosci.
  • Non aprire a chi non aspetti. Un tecnico vero ha un appuntamento e un tesserino verificabile: chiama l’azienda al numero della bolletta, non a quello che ti dà lui.
  • La banca non chiede mai PIN, password o codici via SMS o telefono.
  • Nel dubbio, chiama il 112.

Se è già successo

  • chiama subito il 112 e fornisci ogni dettaglio: voce, aspetto, auto, direzione di fuga;
  • se hai dato dati bancari, blocca carte e conti con il numero verde della tua banca;
  • presenta denuncia ai Carabinieri o alla Polizia;
  • non vergognarti: queste truffe sono costruite da professionisti, e ogni denuncia aiuta a fermarli.

Cosa possono fare figli e nipoti

  • Parlarne apertamente, raccontando gli schemi più comuni.
  • Lasciare accanto al telefono un foglio con i numeri dei familiari e il 112.
  • Concordare una parola di sicurezza di famiglia da usare in caso di vere emergenze.
  • Chiedere ai vicini di tenere d’occhio visite sospette.
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