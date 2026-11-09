Truffe agli anziani: le tecniche più usate e come difendersi, anche nel Salernitano

Perché colpiscono gli anziani
I truffatori scelgono chi vive solo, chi ha meno dimestichezza con la tecnologia e chi tiene contanti o gioielli in casa. Puntano su due leve: la paura per un familiare e la fretta. Riconoscere lo schema è la difesa più efficace.
Le truffe più diffuse
Il finto carabiniere o il finto avvocato
Una telefonata annuncia che un figlio o un nipote ha avuto un incidente o è stato fermato. Serve subito denaro per evitargli guai. Poco dopo un complice si presenta alla porta per ritirare soldi o gioielli.
Il finto nipote
Al telefono, o con un messaggio da un numero sconosciuto, qualcuno si spaccia per un parente: “ho cambiato numero”, “sono in difficoltà, mi serve un prestito”.
Il falso tecnico
Si presenta come addetto di gas, acqua o luce, a volte anche del Comune. Chiede di entrare per un “controllo urgente” e, mentre distrae, un complice cerca valori in casa.
Il falso operatore della banca
SMS o telefonate che segnalano un “movimento sospetto” e chiedono codici, PIN o password, oppure di spostare soldi su un “conto sicuro”.
La truffa dello specchietto
In strada, un automobilista sostiene di aver subito un danno dalla tua auto e chiede un risarcimento immediato in contanti.
Le regole d’oro
- Carabinieri, polizia e avvocati non chiedono mai soldi o gioielli a domicilio, né per telefono.
- Se ti dicono che un familiare è nei guai, riattacca e richiamalo tu, al numero che conosci.
- Non aprire a chi non aspetti. Un tecnico vero ha un appuntamento e un tesserino verificabile: chiama l’azienda al numero della bolletta, non a quello che ti dà lui.
- La banca non chiede mai PIN, password o codici via SMS o telefono.
- Nel dubbio, chiama il 112.
Se è già successo
- chiama subito il 112 e fornisci ogni dettaglio: voce, aspetto, auto, direzione di fuga;
- se hai dato dati bancari, blocca carte e conti con il numero verde della tua banca;
- presenta denuncia ai Carabinieri o alla Polizia;
- non vergognarti: queste truffe sono costruite da professionisti, e ogni denuncia aiuta a fermarli.
Cosa possono fare figli e nipoti
- Parlarne apertamente, raccontando gli schemi più comuni.
- Lasciare accanto al telefono un foglio con i numeri dei familiari e il 112.
- Concordare una parola di sicurezza di famiglia da usare in caso di vere emergenze.
- Chiedere ai vicini di tenere d’occhio visite sospette.
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