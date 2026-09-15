Attualità

Lutto cittadino a Caggiano per la scomparsa del piccolo Giannicola

La comunità di Caggiano si stringe attorno alla famiglia del piccolo Giannicola. Il Comune proclama il lutto cittadino per mercoledì 16 settembre.

Di: Erminio Cioffi
Candela

Caggiano si è svegliata con il cuore spezzato per la tragica e improvvisa scomparsa del piccolo Giannicola, una perdita devastante che ha colpito profondamente l’intera comunità locale.

La comunità di Caggiano si stringe al dolore della famiglia

Di fronte alla morte di un bambino, ogni parola appare inadeguata per raccontare un dolore così grande. L’intero paese si stringe attorno alla famiglia, unito in un abbraccio silenzioso fatto di vicinanza, affetto e preghiera per superare questo drammatico momento.

Il cordoglio dell’Amministrazione e la proclamazione del lutto cittadino

A farsi interpreti del sentimento dell’intera cittadinanza sono il Sindaco e l’Amministrazione comunale, che hanno espresso il proprio profondo cordoglio ai familiari e a tutte le persone colpite da questo immenso lutto.

Per la giornata di mercoledì 16 settembre 2026 è stato ufficialmente proclamato il lutto cittadino, un atto solenne e un segno tangibile di partecipazione di tutti i cittadini alla tragedia che ha sconvolto la famiglia di Giannicola.

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