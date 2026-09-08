Tragedia sulla SS47: muore 33enne Gerardo Valitutto, lutto cittadino a Sicignano degli Alburni

Un drammatico incidente stradale lungo la strada statale 47 a Solagna (Vicenza) ha strappato la vita a Gerardo Valitutto, 33 anni, residente da pochi mesi a Campoformido (Udine) ma originario di Sicignano degli Alburni. Il tragico scontro si è verificato mentre il giovane si trovava alla guida della sua moto Honda, andata ad impattare contro una Subaru. A causa della violenza dell’urto, il trentatreenne è stato sbalzato a diversi metri di distanza e per lui non c’è stato nulla da fare: inutili si sono rivelati i tempestivi soccorsi e i tentativi di rianimazione dei sanitari.

Nell’impatto è rimasta coinvolta anche una seconda vettura, una Dacia, raggiunta dai detriti e dai frammenti della motocicletta proiettati sulla carreggiata. Gli occupanti delle due automobili sono rimasti fortunatamente illesi. Sulla dinamica esatta dell’incidente sono ora in corso gli accertamenti e i rilievi da parte dei carabinieri.

Sicignano degli Alburni proclama il lutto cittadino

La notizia della scomparsa del trentatreenne ha destato profondo dolore nella sua comunità d’origine. Per la giornata di mercoledì 9 settembre 2026, coincidente con lo svolgimento dei funerali del giovane, il sindaco di Sicignano degli Alburni, Giacomo Orco, ha proclamato il lutto cittadino “in segno di commosso cordoglio per la scomparsa del giovane Gerardo Valitutto”.

Le esequie avranno luogo alle ore 15:00 presso la Chiesa della Madonna del Carmine nella frazione di Zuppino.

L’ordinanza sindacale prevede l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici pubblici e la chiusura degli uffici comunali per tutta la durata del rito funebre, ad eccezione del Comando di Polizia Municipale. Sono state inoltre annullate le manifestazioni pubbliche programmate ed è stata disposta la sospensione di tutte le attività ludiche e ricreative incompatibili con la circostanza luttuosa.

Il primo cittadino ha invitato espressamente “i cittadini ed i titolari di attività commerciali a partecipare in raccoglimento e rispetto alla celebrazione dei funerali quale segno tangibile di solidarietà e condivisione”.