Cronaca

Incidente sul lavoro a Salerno: tre operai feriti alla galleria dell’Augusteo

Infortunio sul lavoro in via Roma a Salerno: tre operai cadono dalle impalcature alla galleria del Teatro Augusteo. Soccorsi e rilievi sul posto.

Di:
Ernesto Rocco
Incidente
2 min di lettura

Incidente sul lavoro nella mattinata di oggi a Salerno, dove tre operai sono rimasti feriti mentre eseguivano interventi di manutenzione straordinaria agli impianti di illuminazione. Il fatto si è verificato all’interno della galleria d’accesso al Teatro Augusteo, struttura situata in via Roma e adiacente all’ingresso principale di Palazzo di Città.

La dinamica dei fatti è attualmente al vaglio delle autorità competenti, intervenute tempestivamente sul luogo del sinistro per prestare i primi soccorsi e avviare le verifiche sulla sicurezza dell’impianto di cantiere.

La dinamica dell’incidente e i soccorsi in via Roma

Secondo le prime ricostruzioni effettuate sul posto, i tre lavoratori si trovavano su scale e strutture provvisorie di ponteggio per raggiungere i punti luce della galleria comunale. Per cause ancora da accertare, i supporti avrebbero ceduto o perso stabilità, provocando la caduta improvvisa degli operai da un’altezza considerevole.

L’allarme è scattato immediatamente. Il personale del 118 è giunto sul posto con due ambulanze e un’auto medica. Le condizioni più serie riguardano uno dei lavoratori, storico dipendente del Comune di Salerno, che nella caduta ha riportato la frattura di un arto inferiore. Conseguenze più lievi, con contusioni ed escoriazioni, per gli altri due colleghi coinvolti.

Dopo le prime cure prestate sul posto per stabilizzare i feriti, la catena dei soccorsi ha disposto il trasferimento dei lavoratori negli ospedali della zona: due operai sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio e e Ruggi d’Aragona” di Salerno, mentre il terzo è stato accompagnato al presidio ospedaliero “Santa Maria Incoronata dell’Olmo” di Cava de’ Tirreni.

I rilievi della Polizia Municipale e le verifiche sulla sicurezza

La zona dell’incidente è stata delimitata dagli agenti della Polizia Municipale di Salerno, giunti sul posto per effettuare i rilievi tecnici ed edilizi del caso. I vigili urbani stanno ascoltando i testimoni e verificando l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale adottati, oltre alla conformità delle impalcature utilizzate per gli interventi in altezza.

Resta da chiarire con precisione il fattore scatenante dell’incidente: le indagini dovranno stabilire se il cedimento sia stato causato da un guasto meccanico delle strutture di supporto, da un errore operativo o dall’improvviso cedimento di uno dei punti di ancoraggio nella galleria che conduce alla sala teatrale cittadina.

Argomenti
Altre notizie di Cronaca
Tutte le notizie di Cronaca →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità