Omicidio Capaccio Paestum: rinviata l’autopsia sul corpo di Said Osseili

Importante aggiornamento nell’inchiesta sull’omicidio di Said Osseili, il venticinquenne di origine marocchina ucciso nella serata di mercoledì 4 novembre in via Barizzo Foce Sele, a Capaccio Paestum. L’autopsia sul corpo del giovane,inizialmente programmata per il pomeriggio di oggi, lunedì 9 novembre, presso l’ospedale di Eboli, è stata rinviata a mercoledì 11 novembre su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno.

L’esame medico-legale rappresenta uno degli accertamenti fondamentali nell’ambito delle indagini e potrà fornire elementi decisivi per chiarire con precisione le cause e le modalità del decesso.

La ricostruzione del delitto in via Barizzo Foce Sele

La vicenda risale alla tarda serata del 4 novembre, quando Said Osseili è stato trovato privo di vita davanti al cancello della propria abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, il venticinquenne sarebbe stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa al culmine di un violento litigio con un connazionale.

Sul luogo del delitto i carabinieri hanno rinvenuto tre bossoli e un’arma da fuoco. Gli elementi repertati sono ora al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e a verificare ogni dettaglio utile a definire i momenti che hanno preceduto gli spari.

Ricerche in corso nella Piana del Sele: caccia a un 36enne

Le attività investigative si concentrano su un cittadino marocchino di 36 anni, indicato da alcune testimonianze come il presunto autore del delitto e al momento ancora irreperibile. L’uomo si sarebbe allontanato a piedi subito dopo aver sparato, facendo perdere le proprie tracce nelle campagne circostanti.

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, coordinati dalla Procura di Salerno, stanno proseguendo le ricerche a 360 gradi per rintracciare il fuggitivo e chiarire la natura dei rapporti tra i due uomini. Da quanto emerso, la vittima e il presunto aggressore si conoscevano da tempo e in passato avevano condiviso alcune esperienze lavorative.

Le ipotesi sul movente e le attese sugli accertamenti medico-legali

Resta ancora da chiarire il movente dell’omicidio. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti si ipotizza un diverbio legato a motivi di natura economica, ma ogni dettaglio dovrà trovare conferma nel prosieguo delle indagini.

L’attenzione è ora concentrata sull’esame autoptico di mercoledì 11 novembre, che potrebbe fornire riscontri balistici e medico-legali fondamentali per definire le circostanze della morte di Said Osseili. Nel frattempo, sul territorio prosegue senza sosta la caccia all’uomo che ha esploso il colpo mortale.