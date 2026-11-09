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Campania, 200mila euro per lo sport: finanziati 24 grandi eventi

La Regione Campania stanzia 200mila euro per 24 eventi sportivi nel 2026. Focus su inclusione sociale, disabilità e valorizzazione del territorio.

Di:
Erika Di Lucia
Sport ragazzi
2 min di lettura

La Regione Campania stanzia 200mila euro a sostegno dell’attivazione e della promozione di 24 manifestazioni sportive distribuite sull’intero territorio regionale per l’annualità 2026. La misura, sostenuta mediante i Fondi POC 2014/2020, mira a potenziare la pratica sportiva intesa come leva fondamentale per l’inclusione sociale, la partecipazione attiva delle persone con disabilità e l’attrattività turistica dei territori locali.

I numeri dell’avviso pubblico gestito da ARUS

L’assegnazione delle risorse segue la conclusione dell’istruttoria tecnica curata dall’Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport (ARUS). La risposta del territorio alla manifestazione di interesse è stata ampia: sono state ben 162 le proposte progettuali pervenute.

Al termine delle valutazioni basate sui criteri fissati dall’avviso pubblico, 80 progetti sono risultati idonei, di cui 24 ammessi al finanziamento in base alla dotazione economica disponibile.

I criteri di contributo e l’attenzione all’accessibilità

Il bando prevede un contributo ordinario pari a 5mila euro per ciascuna iniziativa selezionata. Per i progetti che vedono coinvolti atleti o partecipanti con disabilità, l’importo viene raddoppiato raggiungendo i 10mila euro. Tale integrazione nasce dalla volontà di coprire i maggiori costi organizzativi legati all’adeguamento delle infrastrutture, all’acquisto di attrezzature dedicate e all’erogazione di servizi specifici.

Il ruolo dello sport per la coesione territoriale

L’intervento si inserisce nella programmazione strategica della Campania per garantire pari opportunità nell’accesso alle attività motorie e valorizzare il tessuto locale tramite eventi aggregativi.

“Particolare rilievo è stato attribuito – ha spiegato l’assessora regionale allo Sport, Fiorella Zabatta – ai progetti rivolti alle fasce più vulnerabili della popolazione, ai giovani, alle persone con disabilità e ai soggetti a rischio di esclusione sociale o povertà, con l’obiettivo di favorire condizioni di pari opportunità nell’accesso alla pratica sportiva. Con questo intervento – ha proseguito l’assessora Zabatta – vogliamo infatti sostenere concretamente lo sport come leva di inclusione sociale e sviluppo dei territori. La pratica sportiva deve rappresentare un’opportunità accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni personali, economiche e sociali. Per questo abbiamo previsto un contributo maggiore per le iniziative rivolte alle persone con disabilità, riconoscendo la necessità di investimenti specifici per garantire condizioni adeguate di partecipazione. Il nostro obiettivo è promuovere uno sport capace di abbattere le barriere”.

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