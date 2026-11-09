Giovane tartaruga verde ferita salvata nel Cilento: la staffetta per Portici

Una straordinaria mobilitazione lungo la Campania ha permesso di salvare un giovane esemplare di tartaruga verde trovato ferito a Policastro Bussentino. Grazie al coordinamento della Stazione Zoologica Anton Dohrn e all’impegno dei volontari, l’animale è stato trasportato al centro specializzato di Portici dove ora si trova sotto cura veterinaria. Una storia di speranza e tutela per la fauna marina del nostro mare.

Un giovane esemplare di tartaruga verde (Chelonia mydas) è stato tratto in salvo nelle acque di Policastro Bussentino, nel comune di Santa Marina, dopo essere stato individuato con una evidente lesione al collo. L’operazione di soccorso si è conclusa con successo grazie alla tempestiva attivazione della rete di emergenza e a un coordinato trasporto su strada che ha permesso di trasferire l’animale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici per le necessarie cure veterinarie.

La rete dei soccorsi e la staffetta automobilistica

L’allarme per le precarie condizioni di salute del rettile marino è scattato attraverso i canali digitali dedicati al coordinamento della fauna in emergenza afferenti al network Anton Dohrn. La necessità di garantire un intervento rapido ha spinto i volontari a organizzare un trasporto a tappe lungo il territorio campano.

La prima fase del tragitto è stata gestita da Arnaldo Iudici, che ha prelevato l’esemplare a Policastro Bussentino e lo ha trasportato fino al punto di snodo di Sicignano degli Alburni. Nel comune degli Alburni è avvenuto il cambio di consegne con Nicola Campomorto e Leda Tonziello, i quali hanno preso in carico la tartaruga e l’hanno scortata fino alla destinazione finale nel napoletano.

Il ricovero al Centro ricerche tartarughe marine di Portici

All’arrivo presso il Centro Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn a Portici, l’esemplare è stato affidato all’équipe medica. I veterinari e i ricercatori della struttura hanno immediatamente avviato gli accertamenti clinici per valutare l’entità della ferita riportata al collo e impostare il protocollo terapeutico idoneo a garantire il completo recupero dell’animale prima del suo futuro reinserimento in mare.