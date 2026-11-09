Ultim'oraOmicidio Capaccio Paestum: rinviata l'autopsia sul corpo di Said Osseili18:14
Attualità

Giovane tartaruga verde ferita salvata nel Cilento: la staffetta per Portici

Un esemplare di tartaruga verde in difficoltà a Policastro Bussentino è stato tratto in salvo grazie a una staffetta fino al centro Anton Dohrn di Portici

Di:
Luisa Monaco
Giovane tartaruga verde ferita salvata nel Cilento: la staffetta per Portici
2 min di lettura

Una straordinaria mobilitazione lungo la Campania ha permesso di salvare un giovane esemplare di tartaruga verde trovato ferito a Policastro Bussentino. Grazie al coordinamento della Stazione Zoologica Anton Dohrn e all’impegno dei volontari, l’animale è stato trasportato al centro specializzato di Portici dove ora si trova sotto cura veterinaria. Una storia di speranza e tutela per la fauna marina del nostro mare.

Un giovane esemplare di tartaruga verde (Chelonia mydas) è stato tratto in salvo nelle acque di Policastro Bussentino, nel comune di Santa Marina, dopo essere stato individuato con una evidente lesione al collo. L’operazione di soccorso si è conclusa con successo grazie alla tempestiva attivazione della rete di emergenza e a un coordinato trasporto su strada che ha permesso di trasferire l’animale presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici per le necessarie cure veterinarie.

La rete dei soccorsi e la staffetta automobilistica

L’allarme per le precarie condizioni di salute del rettile marino è scattato attraverso i canali digitali dedicati al coordinamento della fauna in emergenza afferenti al network Anton Dohrn. La necessità di garantire un intervento rapido ha spinto i volontari a organizzare un trasporto a tappe lungo il territorio campano.

La prima fase del tragitto è stata gestita da Arnaldo Iudici, che ha prelevato l’esemplare a Policastro Bussentino e lo ha trasportato fino al punto di snodo di Sicignano degli Alburni. Nel comune degli Alburni è avvenuto il cambio di consegne con Nicola Campomorto e Leda Tonziello, i quali hanno preso in carico la tartaruga e l’hanno scortata fino alla destinazione finale nel napoletano.

Il ricovero al Centro ricerche tartarughe marine di Portici

All’arrivo presso il Centro Ricerche Tartarughe Marine della Stazione Zoologica Anton Dohrn a Portici, l’esemplare è stato affidato all’équipe medica. I veterinari e i ricercatori della struttura hanno immediatamente avviato gli accertamenti clinici per valutare l’entità della ferita riportata al collo e impostare il protocollo terapeutico idoneo a garantire il completo recupero dell’animale prima del suo futuro reinserimento in mare.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità