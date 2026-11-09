Camerota, “Premio Nassiriya”: tra i premiati Luca Signorelli e la Polizia Penitenziaria

È stato lo splendido scenario di Marina di Camerota a ospitare, nella giornata di sabato 7 novembre, la XIII edizione del Premio Internazionale Nassiriya per la Pace. La manifestazione, organizzata dall’Associazione culturale “Elaia” presieduta dal giornalista Vincenzo Rubano, rappresenta un fondamentale momento di riflessione e testimonianza in un periodo storico segnato da complessi conflitti e tensioni internazionali.

Diffondere messaggi di pace, in particolare tra le nuove generazioni, si conferma l’obiettivo primario dell’iniziativa, che anche quest’anno gode del patrocinio, tra gli altri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Difesa e del Parlamento Europeo.

Il valore della Costituzione e il messaggio agli oltre mille studenti presenti

“In questo momento è di fondamentale importanza parlare di pace e solidarietà”, ha affermato il presidente dell’associazione Elaia, Vincenzo Rubano. “Abbiamo voluto far comprendere ai ragazzi presenti la necessità di leggere la Costituzione che, come recita l’articolo 11, ‘ripudia la guerra’. Soprattutto occorre ricordare che non esistono guerre giuste: tutte portano esclusivamente morte e distruzione. Trasmettere questo messaggio agli oltre mille giovani presenti è stato il traguardo più importante della giornata.”

La kermesse si tiene ormai da diversi anni nella rinomata località costiera del Cilento. “Ringrazio il presidente Vincenzo Rubano e l’intera associazione Elaia per lo straordinario lavoro svolto”, ha sottolineato il sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta. “Non è stata soltanto una giornata dedicata al ricordo, ma un momento focalizzato sulla diffusione concreta del valore della pace. È essenziale far capire ai ragazzi quali siano i veri eroi della nostra società.”

Il riconoscimento alle Forze Armate e il contributo della Magistratura

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni nazionali ed europee, delle Forze Armate e del mondo della cultura. “Collaboriamo quotidianamente con le forze dell’ordine e con chi compie sacrifici per assicurare la sicurezza e la libertà dei cittadini. Non possiamo che essere profondamente riconoscenti per il loro lavoro e per il loro costante impegno”, ha dichiarato il Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, Francesco Rotondo.

Premiati e testimonianze: il debutto della Polizia Penitenziaria e la storia di Luca Signorelli

L’edizione di quest’anno ha attribuito l’ambito riconoscimento a personalità che si sono distinte per il loro impegno a favore della società civile. Per la prima volta, la cerimonia ha visto tra i presenti e i premiati anche i rappresentanti della Polizia Penitenziaria.

“Voglio dedicare il Premio a tutti i caduti e, in particolare, a quelli della Polizia Penitenziaria”, ha dichiarato il dirigente generale della Polizia Penitenziaria, Augusto Zaccariello. “Il nostro motto è garantire la speranza dettata dalla rieducazione e dal reinserimento sociale, tutelando al contempo la sicurezza di tutti i cittadini della Repubblica Italiana.”

Di forte impatto emotivo è stata poi la testimonianza di Luca Signorelli, evidenziatosi per il suo eroico intervento durante la tragedia che ha colpito il centro storico di Modena: “In quei momenti drammatici occorreva scegliere tra la mia vita e quella delle persone che stavano passeggiando nel centro di Modena. Non ci ho pensato neanche un istante: quell’uomo andava fermato, anche a costo della mia stessa vita.”