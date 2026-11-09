Attualità

Appalti rifiuti a Eboli, il TAR Salerno dispone una nuova verificazione sul ricorso Sarim

Il TAR Campania richiede un approfondimento tecnico sui costi dell'appalto rifiuti a Eboli. Udienza fissata al 27 gennaio 2027.

Di:
Antonio Elia
Radioterapia in Campania, il Tar blocca i tetti di spesa 2026 e riapre il dibattito sui fondi oncologici
2 min di lettura

Con l’ordinanza numero 01964/2026, legata al ricorso numero 1258/2025 e pubblicata il 9 novembre 2026, la Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, si è espressa nuovamente sul contenzioso relativo alla gestione dei rifiuti a Eboli. Il collegio presieduto dal giudice Salvatore Mezzacapo ha disposto il completamento della verificazione tecnica sulla procedura d’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, identificata dal codice CIG B775E2D92B e aggiudicata alla società Ecologia e Servizi Italia S.r.l. Il procedimento vede contrapposta la Sarim s.r.l., assistita dagli avvocati Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lettini, al Comune di Eboli, difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone e Sigismondo Lettieri, affiancato dalla Centrale unica di committenza Area Sele Picentini e dall’Ente d’ambito ATO Salerno.

Le ragioni del ricorso e le carenze della verificazione tecnica

La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso e dai successivi motivi aggiunti presentati da Sarim contro gli atti di gara del 2025 e la determinazione di aggiudicazione numero 683 del 12 maggio 2026. Già con la precedente ordinanza istruttoria numero 119 del 2026, il tribunale amministrativo aveva richiesto di verificare se l’importo posto a base di gara garantisse l’ammortamento del costo delle attrezzature rispetto alla durata complessiva dell’appalto, accertando inoltre la corretta determinazione della quota annua prescindendo dai criteri stabiliti da ARERA. Tuttavia, la relazione conclusiva depositata dal verificatore non aveva preso in esame questo specifico aspetto economico-finanziario.

I tempi per la nuova perizia e il rinvio dell’udienza al 2027

Per colmare la lacuna riscontrata, i giudici amministrativi hanno riconfermato l’incarico al medesimo verificatore, stabilendo che le operazioni debbano essere integrate in contraddittorio tra le parti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il deposito della relazione finale dovrà avvenire nei dieci giorni successivi alla chiusura dei lavori. Alla luce degli approfondimenti disposti, il TAR ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito della causa al 27 gennaio 2027.

Argomenti
Altre notizie di Attualità
Tutte le notizie di Attualità →
Resta aggiornato
Aggiungi InfoCilento alle fonti preferite di Google

Così le nostre notizie compariranno più spesso nelle tue ricerche su Google.

Canale WhatsAppDiretta Canale 79Scarica l'app

InfoCilento

CANALE 79 DTT

Quotidiano online di informazione, cultura, cronaca e attualità sul Cilento, Vallo di Diano, Golfo di Policastro e provincia di Salerno.

Sezioni

InfoCilento TV

Redazione

Segnala una notizia

Hai una segnalazione o vuoi contattare la nostra redazione giornalistica?

Invia un messaggio →

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l'immediata rettifica a norma di legge.

Redazione | Collabora | Newsletter | Gestione reclami | Cookie Policy | Codice di condotta | Contatti & Pubblicità