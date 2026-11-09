Appalti rifiuti a Eboli, il TAR Salerno dispone una nuova verificazione sul ricorso Sarim

Con l’ordinanza numero 01964/2026, legata al ricorso numero 1258/2025 e pubblicata il 9 novembre 2026, la Prima Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, si è espressa nuovamente sul contenzioso relativo alla gestione dei rifiuti a Eboli. Il collegio presieduto dal giudice Salvatore Mezzacapo ha disposto il completamento della verificazione tecnica sulla procedura d’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, identificata dal codice CIG B775E2D92B e aggiudicata alla società Ecologia e Servizi Italia S.r.l. Il procedimento vede contrapposta la Sarim s.r.l., assistita dagli avvocati Feliciana Ferrentino e Lorenzo Lettini, al Comune di Eboli, difeso dagli avvocati Giusy Valentina Montone e Sigismondo Lettieri, affiancato dalla Centrale unica di committenza Area Sele Picentini e dall’Ente d’ambito ATO Salerno.

Le ragioni del ricorso e le carenze della verificazione tecnica

La vicenda giudiziaria nasce dal ricorso e dai successivi motivi aggiunti presentati da Sarim contro gli atti di gara del 2025 e la determinazione di aggiudicazione numero 683 del 12 maggio 2026. Già con la precedente ordinanza istruttoria numero 119 del 2026, il tribunale amministrativo aveva richiesto di verificare se l’importo posto a base di gara garantisse l’ammortamento del costo delle attrezzature rispetto alla durata complessiva dell’appalto, accertando inoltre la corretta determinazione della quota annua prescindendo dai criteri stabiliti da ARERA. Tuttavia, la relazione conclusiva depositata dal verificatore non aveva preso in esame questo specifico aspetto economico-finanziario.

I tempi per la nuova perizia e il rinvio dell’udienza al 2027

Per colmare la lacuna riscontrata, i giudici amministrativi hanno riconfermato l’incarico al medesimo verificatore, stabilendo che le operazioni debbano essere integrate in contraddittorio tra le parti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il deposito della relazione finale dovrà avvenire nei dieci giorni successivi alla chiusura dei lavori. Alla luce degli approfondimenti disposti, il TAR ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito della causa al 27 gennaio 2027.