Tg InfoCilento 6 novembre 2026, edizione delle 19:55

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento – edizione della sera. Conduce Augusto Salerno. Il tg della sera di InfoCilento va in onda ogni giorno alle 20:00 in diretta sul Canale 79 del digitale terrestre (in replica alle 16.55 e 23.55), in streaming su InfoCilento.it e sui canali social di InfoCilento.
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