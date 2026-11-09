Passaporto in ufficio postale: oltre 2.500 richieste nel Salernitano

I servizi di pubblica amministrazione nei piccoli centri della provincia di Salerno registrano un bilancio fortemente positivo grazie all’estensione delle funzioni operative negli uffici postali. Sono 2.597 i cittadini residenti o domiciliati nel Salernitano che hanno già utilizzato la rete di Poste Italiane per richiedere o rinnovare il passaporto direttamente al proprio sportello di riferimento. La misura, nata dalla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, punta ad azzerare la necessita di lunghi spostamenti verso il capoluogo per l’ottenimento dei documenti di viaggio.

La geografia delle richieste nella provincia salernitana

L’adesione della popolazione al servizio mostra una correlazione diretta tra l’affluenza agli sportelli e la distanza chilometrica dalla Questura di Salerno. L’ufficio postale di Sala Consilina, situato in via Giuseppe Mezzacapo 46, registra il numero piu alto di pratiche avviate con 147 istanze gestite tra prime emissioni e rinnovi. La posizione di vertice evidenzia l’utilita della misura nei territori piu isolati del Vallo di Diano.

La graduatoria provinciale delle domande presentate negli uffici abilitati conferma lo stesso trend di mobilita:

Sala Consilina : 147 richieste

: 147 richieste Vallo della Lucania : 144 richieste (distante circa un’ora e mezza dal capoluogo)

: 144 richieste (distante circa un’ora e mezza dal capoluogo) Silla : 127 richieste (a oltre un’ora di percorrenza da Salerno)

: 127 richieste (a oltre un’ora di percorrenza da Salerno) Sapri: 116 richieste (distante 150 chilometri e circa due ore di viaggio dal capoluogo)

La copertura del servizio raggiunge capillarmente l’intero territorio provinciale, raccogliendo domande da comuni costieri e interni come Positano, Camerota, Sanza, Torre Orsaia, Castelnuovo di Conza e Montesano sulla Marcellana.

L’impatto del servizio di prossimita sui cittadini

L’introduzione della pratica allo sportello risponde alle esigenze operative delle comunita locali, riducendo l’impatto logistico sui residenti e garantendo la possibilita di ricevere il documento direttamente al proprio indirizzo di residenza.

“Sala Consilina dista 100 chilometri dalla questura di Salerno e ci vuole oltre un’ora per raggiungerla. L’opportunita di inoltrare qui in ufficio la richiesta e poter ricevere il documento direttamente a domicilio e stata molto apprezzata dagli abitanti del nostro paese, specialmente per i piu fragili e per chi ha difficolta di movimento o esigenze che rendono complicati e onerosi gli spostamenti. In piu i colleghi che lavorano alla sportelleria sono molto apprezzati dalla clientela perche giovani e in gamba, veloci nello svolgere i loro compiti e fornire agli avventori un supporto fattivo”, spiega il direttore dell’ufficio postale di Sala Consilina, Gianpiero Pascarella.

La centralita dei presidi postali per i comuni del Vallo di Diano come Sala Consilina e Polla risiede nell’integrazione progressiva delle funzioni anagrafiche e previdenziali nello stesso punto di accesso. “La popolazione locale soffre la distanza dal capoluogo di provincia: l’attivazione del servizio passaporti, dei servizi Inps e dell’anagrafe all’interno dell’ufficio postale locale ha fatto sentire i cittadini piu vicini alle istituzioni e alle amministrazioni centrali”, aggiunge Pascarella.

Il ruolo del progetto Polis per la coesione territoriale

La gestione dei documenti di viaggio rientra nel quadro del progetto Polis, la misura destinata ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti per favorire la coesione economica, sociale e territoriale. L’iniziativa mira a creare sportelli unici di prossimita per contenere il divario digitale e semplificare l’interazione tra cittadini e pubblica amministrazione.

L’erogazione dei servizi sul territorio produce vantaggi diretti sulla gestione amministrativa e sulla sostenibilita ambientale, diminuendo il traffico veicolare verso i grandi centri e riducendo le emissioni di Co2 generate dagli spostamenti su lunga percorrenza.

“I risultati raggiunti in termini di richieste ci gratificano molto: si tratta di un’ulteriore dimostrazione dell’attenzione e della vicinanza di Poste Italiane alle persone. Da sempre siamo un punto di riferimento per la popolazione locale, e adesso, grazie ai servizi garantiti dal progetto Polis, che offrono ai cittadini risposte concrete alle esigenze quotidiane, questo rapporto si consolida ulteriormente. Per chi vive a molti chilometri da Salerno la possibilita di chiedere o rinnovare il passaporto a pochi passi da casa, con un risparmio di tempo, energie e soldi, che si traduce anche in una riduzione delle emissioni nocive nell’ambiente, e un vantaggio enorme. Vantaggi che saranno apprezzati sempre piu dalla popolazione locale”, dichiara il direttore della filiale di Sala Consilina, Placido Ascione.

Ad oggi sono 142 gli uffici postali attivi nella provincia di Salerno abilitati alla ricezione delle domande di rilascio e rinnovo del passaporto.