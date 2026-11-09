Taglio al trasporto pubblico nel Vallo di Diano: stazioni fuori dal sito Trenitalia dal 13 dicembre

Dal 13 dicembre, in coincidenza con l’entrata in vigore del nuovo orario invernale di Trenitalia, le stazioni ferroviarie del Vallo di Diano non figurano più tra le opzioni di acquisto sul sito ufficiale della compagnia ferroviaria. Per i cittadini del territorio si preannuncia l’impossibilità di prenotare biglietti ferroviari, sia standard sia cumulativi con autobus di linea.

La novità penalizza in modo diretto i residenti dei comuni dell’area interna salernitana, creando un forte divario con le zone limitrofe e riaprendo il dibattito sulla qualità e l’accessibilità dei collegamenti per il territorio.

Il modello dei collegamenti montani e la richiesta del territorio

L’esigenza di un servizio di mobilità integrata nelle zone montane è emersa di recente anche a livello nazionale, dove è stato evidenziato l’utilizzo di autobus dedicati per connettere i centri abitati delle valli alle stazioni ferroviarie principali.

Sul modello di tali esperienze, le comunità del Vallo di Diano e degli Alburni auspicavano un’organizzazione analoga da parte dei gestori del trasporto su gomma della provincia di Salerno, Busitalia Campania e SITA Sud. L’obiettivo era garantire collegamenti capillari tra i paesi e gli scali di Polla, Atena Lucana, Sala Consilina, Sassano/Teggiano, Padula, Montesano/Buonabitacolo e Casalbuono, coordinati con i servizi sostitutivi di Trenitalia sulla direttrice Napoli-Battipaglia-Lagonegro con biglietto unico e coincidenze protette.

Le differenze con la Basilicata e la scelta della Regione Campania

A differenza di quanto accade nel Vallo di Diano, nei territori confinanti della Basilicata la continuità di servizio è garantita. I viaggiatori in partenza o in arrivo presso lo scalo di Buccino/San Gregorio Magno continueranno a poter acquistare i titoli di viaggio integrati, poiché la Regione Basilicata ha mantenuto il finanziamento dei servizi sostitutivi su gomma a Trenitalia per la tratta Potenza-Salerno-Napoli.

La decisione relativa alle stazioni campane rischia così di isolare i pendolari e i viaggiatori locali dal circuito di acquisto diretto nazionale e dalle garanzie di indennizzo in caso di ritardo sulla destinazione finale.

Costi di trasporto e mobilitazione dei Sindaci

La situazione attuale richiede una presa di posizione forte da parte degli amministratori locali del Vallo di Diano e degli Alburni per tutelare il diritto alla mobilità. Le alternative su gomma verso Battipaglia, l’Aeroporto di Pontecagnano, Salerno e Napoli continuano a rappresentare la scelta principale per molti utenti, sia per copertura capillare sia per ragioni economiche.

Il costo dei biglietti per le linee ad alta velocità risulta infatti notevolmente superiore rispetto a quello delle soluzioni regionali veloci o del trasporto pubblico locale, rendendo indispensabile il mantenimento e il potenziamento dei servizi regionali ordinari a tariffe accessibili.