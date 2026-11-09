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Dopo 85 anni il soldato Angelo Vassallo torna a casa: Stella Cilento abbraccia il suo eroe

Dopo 85 anni di incertezza, i resti di Angelo Vassallo tornano a Stella Cilento. Commozione e solennità per il rimpatrio del soldato caduto in Libia.

Di:
Ernesto Rocco
Dopo 85 anni il soldato Angelo Vassallo torna a casa: Stella Cilento abbraccia il suo eroe
2 min di lettura

Un momento di profonda commozione e dal forte valore simbolico ha unito la comunità di Stella Cilento nella giornata di domenica 8 novembre. Dopo oltre 85 anni, le spoglie di Angelo Vassallo, soldato caduto durante la Seconda Guerra Mondiale, hanno fatto ritorno nel suo paese natio, dove sono state solennemente inumate nel cimitero locale.

La partenza per il fronte e il mistero del soldato disperso

La vicenda ha inizio nel 1940, quando Angelo Vassallo, a soli trent’anni, lasciò il comune cilentano per rispondere alla chiamata alle armi e prendere parte al secondo conflitto mondiale. A casa lasciò la figlia di pochi mesi, destinata a crescere senza mai poter conoscere il padre. In seguito alle operazioni belliche, del militare si persero le tracce e fu ufficialmente dichiarato disperso. Per decenni la famiglia ha vissuto con l’angoscia e l’incertezza sulla sua sorte, custodendo una ferita aperta che si è tramandata per tre generazioni.

Il ritrovamento in Libia e il ritorno a Stella Cilento

La svolta è arrivata grazie alla determinazione della nipote Diana che, al termine di una complessa e tenace ricerca storica e documentale, è riuscita a ricostruire la verità: il nonno era deceduto in Libia nel febbraio del 1941 e i suoi resti mortali erano custoditi presso il Sacrario Militare dei Caduti d’Oltremare di Bari. Avviato e concluso il lungo iter burocratico per il trasferimento, le spoglie sono giunte a Stella Cilento, accolte con gli onori civili e militari.

La cerimonia solenne e la sepoltura

Dopo la ricezione delle spoglie del militare, un corteo composto da cittadini, autorità locali e rappresentanti delle forze armate ha accompagnato il Feretro verso la Chiesa Madre. Qui è stata celebrata la Santa Messa di suffragio, al termine della quale si è svolta la rito di sepoltura nel cimitero cittadino, restituendo a ceneri ed eredità familiare il definitivo riposo nella propria terra.

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