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EasyJet torna a Salerno: nuovi voli diretti per Parigi, Londra e Basilea

EasyJet annuncia il ritorno all'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi con tre rotte internazionali per Parigi, Londra e Basilea. Tutti i dettagli.

Di:
Emilio Malandrino
easyJet
2 min di lettura

L’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento rafforza la sua vocazione internazionale grazie al ritorno di easyJet, che ha annunciato l’attivazione di tre nuove rotte europee verso Parigi Orly, Londra Gatwick e Basilea. L’iniziativa rappresenta un tassello cruciale per la connettività dello scalo salernitano e per il consolidamento dei flussi turistici in entrata e in uscita dall’intera regione Campania.

I primi collegamenti a partire saranno quelli per Parigi Orly, operativi dal 30 aprile con una frequenza fino a tre voli settimanali. I biglietti per la capitale francese sono già acquistabili sui canali ufficiali della compagnia. Per quanto riguarda le rotte dirette verso Londra Gatwick e Basilea, l’apertura delle vendite è prevista nel corso delle prossime settimane.

Il progetto “Salerno&Cilento: Essenza Mediterranea” per il rilancio del territorio

L’attivazione dei nuovi voli internazionali è l’esito diretto dell’aggiudicazione del bando di gara nell’ambito del progetto «Salerno&Cilento: Essenza Mediterranea», promosso dalla Camera di Commercio di Salerno.

L’obiettivo dell’ente camerale è valorizzare l’offerta turistica locale, posizionando la provincia di Salerno e l’area cilentana al centro dei principali itinerari europei. La presenza di vettori strategici come easyJet punta a garantire una destagionalizzazione sostenibile dei flussi turistici e a facilitare gli spostamenti dei residenti verso importanti hub finanziari e culturali d’Europa.

La crescita della compagnia aerea in Campania

Il ritorno sullo scalo di Salerno conferma il trend d’espansione di easyJet sul territorio campano. Il vettore arriva da una stagione estiva particolarmente positiva sull’aeroporto di Napoli Capodichino, dove ha messo in campo un’offerta complessiva di 2,6 milioni di posti a sedere distribuiti su 50 rotte verso 15 Paesi tra Europa e Nord Africa, oltre ad aver introdotto la rotta diretta verso Pantelleria.

La sinergia tra gli scali di Napoli e Salerno permette così alla compagnia di consolidare la propria leadership nella regione, offrendo un ventaglio di opzioni di viaggio sempre più diversificato e integrato.

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