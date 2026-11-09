Luci d’Artista, Salerno si accende tra magia e futuro: appello per pace e lavoro

Non soltanto la magia delle Luci d’Artista, ma un messaggio che guarda al futuro. Salerno si accende per il Natale e, con la XXI edizione della manifestazione, il sindaco Vincenzo De Luca rilancia la sfida di una città che vuole rinnovarsi, crescere e tornare protagonista.
La mostra “Extinction” di Max Papeschi apre la XXI edizione
Ad aprire il pomeriggio di sabato, presso la Casa del Combattente, è stata la mostra Extinction dell’artista Max Papeschi: 46 sculture che, attraverso la rappresentazione della guerra, invitano a riflettere sulla pace. Un tema che accompagna simbolicamente anche questa nuova edizione della kermesse luminosa.
Le installazioni e i videomapping: la mappa delle luminarie a Salerno
Con trentuno installazioni e quattro videomapping, le luci riaccendono la città per confermarsi ancora una volta volano di turismo ed economia. Il percorso espositivo si snoda attraverso i luoghi simbolo del capoluogo:
- Villa Comunale: interamente dedicata ai bambini con le fiabe luminose;
- Piazza Flavio Gioia: caratterizzata dall’installazione incentrata sul sole e i pianeti;
- Corso Vittorio Emanuele: sormontato dalle strutture scenografiche dei Cristalli;
- Zona Orientale: arricchita dalla presenza della grande renna luminosa.
Pace e lavoro: la visione per il futuro e le grandi opere
Nelle parole del primo cittadino emerge la visione di una Salerno più sicura, capace di creare migliaia di posti di lavoro, completare le grandi opere e offrire ai giovani la possibilità di costruire in loco il proprio futuro. Pace e lavoro si confermano dunque le due parole chiave richiamate da De Luca per annunciare una nuova stagione di trasformazioni urbane per la città.
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