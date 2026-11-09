Cambio al vertice della Compagnia dei Carabinieri di Sapri: arriva il Capitano Blanco

Passaggio di consegne ufficiale alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Sapri. Il Capitano Riccardo Blanco ha assunto oggi il comando del reparto territoriale del Golfo di Policastro, subentrando al Maggiore Francesco Fedocci. Un cambio al vertice che segna l’inizio di una nuova fase per la sicurezza dell’area meridionale del Cilento, zona cerniera al confine con Basilicata e Calabria.

L’esperienza investigativa a Napoli Bagnoli

Il Capitano Riccardo Blanco giunge nel Cilento dopo un intenso periodo di servizio al vertice del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli. In uno dei contesti più articolati e complessi del capoluogo partenopeo, il nuovo comandante ha diretto quotidiane attività investigative, servizi di controllo del territorio e operazioni volti al contrasto dello spaccio di stupefacenti, delle estorsioni e della criminalità predatoria, lavorando in stretta sinergia con le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica.

Questo solido bagaglio operativo e investigativo sarà ora applicato alla tutela di un comprensorio vasto ed eterogeneo, che si estende lungo la fascia costiera da Sapri a Centola fino ai comuni dell’entroterra cilentano.

Il bilancio del quadriennio guidato dal Maggiore Fedocci

Il Maggiore Francesco Fedocci lascia la guida dell’Arma saprese dopo quattro anni e otto mesi di servizio, svolti dapprima con il grado di Capitano e successivamente con quello di Maggiore. Durante il suo mandato, la Compagnia ha garantito un presidio capillare grazie ai servizi dell’Aliquota Radiomobile, del Nucleo Operativo e delle Stazioni territoriali dipendenti.

Tra i risultati conseguiti figurano importanti operazioni contro lo spaccio di sostanze stupefacenti e i reati contro il patrimonio, condotte con il coordinamento delle Procure di Lagonegro e Vallo della Lucania. Particolare attenzione è stata data alle attività preventive durante la stagione estiva, periodo in cui il flusso turistico incrementa notevolmente le presenze nell’area, e al costante supporto ai piccoli centri collinari. Notevole anche l’impegno profuso sul piano della cultura della legalità attraverso iniziative dedicate a scuole, enti locali e cittadinanza.

Il nuovo incarico a Roma e gli auguri delle istituzioni

Per il Maggiore Fedocci si apre ora un nuovo capitolo professionale nella capitale: è stato infatti destinato al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a Roma. Nella sede di vertice dell’Istituzione si occuperà delle funzioni strategiche relative agli indirizzi operativi, all’organizzazione e al coordinamento dei reparti dell’Arma sull’intero territorio nazionale.

Le istituzioni locali, le amministrazioni comunali del Golfo di Policastro e le comunità del territorio hanno espresso al Capitano Blanco i migliori auguri per il nuovo incarico, rivolgendo contestualmente al Maggiore Fedocci un sentito ringraziamento per l’opera prestata e gli auspici di un proficuo lavoro per la nuova avventura professionale a Roma.