Premio Nassiriya per la Pace: a Luca Signorelli il primo riconoscimento per l’eroico gesto a Modena

Il Premio Nassiriya per la Pace apre la sua tredicesima edizione ponendo l’accento sul valore dell’altruismo e della responsabilità civile. Vincenzo Rubano, presidente della manifestazione, ha annunciato il primo insignito del riconoscimento di quest’anno: Luca Signorelli, protagonista di un intervento decisivo durante i tragici eventi che hanno colpito il centro storico di Modena. La cerimonia inaugurale si terrà sabato mattina a Marina di Camerota, occasione in cui verrà svelato l’elenco completo dei premiati.

L’intervento a Modena e il riconoscimento delle istituzioni

Il conferimento del Premio a Luca Signorelli si lega a un episodio di cronaca in cui il giovane ha dimostrato straordinario senso del dovere e sprezzo del pericolo. Dopo che un automobilista aveva travolto diversi pedoni nel cuore di Modena, Signorelli si è immediatamente prodigato per prestare primo soccorso a una donna rimasta ferita.

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La situazione si è ulteriormente aggravata quando l’aggressore è sceso dal veicolo armato di coltello; in quel momento Signorelli, insieme ad altri presenti, è intervenuto direttamente per disarmarlo e bloccarlo. Nel corso della colluttazione è rimasto ferito, riuscendo tuttavia a neutralizzare la minaccia e a tutelare l’incolumità dei presenti. Il gesto ha ricevuto l’apprezzamento dell’opinione pubblica e l’omaggio formale delle istituzioni, culminato nei ringraziamenti espressi dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il significato del Premio Nassiriya per la Pace

La vicenda di Signorelli incarna lo spirito che guida da tredici anni la rassegna promosso nel Cilento. Il Premio Nassiriya per la Pace nasce infatti per valorizzare chi si distingue quotidianamente nella tutela della vita umana, nella promozione del dialogo, della solidarietà e della fratellanza tra i popoli.

Come sottolineato dagli organizzatori, la pace non rappresenta unicamente un concetto teorico da proclamare, ma un valore operativo che si fonda sulle azioni concrete e sulla disponibilità a tutelare il prossimo anche a costo della propria sicurezza.

Attesa per la cerimonia d’apertura a Marina di Camerota

L’annuncio relativo a Luca Signorelli anticipa il programma completo della XIII edizione. Sabato mattina, a Marina di Camerota, si svolgerà la giornata inaugurale durante la quale il presidente Vincenzo Rubano renderà noti gli altri nomi delle personalità selezionate.

L’evento si conferma un appuntamento di rilevanza civile e sociale nel panorama nazionale, finalizzato a diffondere modelli di condotta etici e a mantenere viva l’attenzione sui valori di coesione e rispetto reciproco.