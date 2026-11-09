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Seconda casa al mare in inverno: come chiuderla bene e le scadenze da non dimenticare

Acqua, gas, umidità, furti e saldo IMU entro il 16 dicembre: la checklist per chi ha una casa al mare nel Cilento e la lascia chiusa fino all'estate.

Di:
Ernesto Rocco
Bollette
2 min di lettura

La seconda casa paga l’IMU, e il saldo va versato entro il 16 dicembre. L’importo dipende dalle aliquote decise dal Comune in cui si trova l’immobile, che possono cambiare da un anno all’altro.

  • controlla la delibera delle aliquote del Comune, pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze;
  • il pagamento si fa con modello F24, indicando il codice catastale del Comune;
  • se hai un commercialista o un CAF, verifica che abbiano i dati aggiornati.

Per la TARI, scadenze e rate variano da Comune a Comune: conviene controllare gli avvisi ricevuti.

Acqua: il rischio più sottovalutato

  • chiudi il rubinetto generale: una perdita in una casa vuota può andare avanti per settimane;
  • nelle case in collina o in zone fredde, svuota l’impianto per evitare che il gelo rompa i tubi;
  • spegni lo scaldabagno;
  • versa un po’ d’acqua negli scarichi poco usati per evitare cattivi odori.

Gas ed elettricità

  • chiudi la valvola del gas e quella della bombola, se presente;
  • stacca la corrente, a meno che non serva per allarme o videosorveglianza;
  • se lasci il frigorifero spento, svuotalo e lascia lo sportello socchiuso, per evitare muffa e odori.

Umidità e muffa

Una casa chiusa vicino al mare accumula umidità. Per limitare i danni:

  • lascia socchiuse ante di armadi e cassetti;
  • usa assorbiumidità nelle stanze più esposte;
  • riponi biancheria e materassi in sacchi traspiranti, non nella plastica;
  • quando torni, anche per poche ore, arieggia bene tutta la casa.

Sicurezza contro i furti

  • non lasciare oggetti di valore o documenti;
  • verifica serrature, inferriate e tapparelle;
  • se hai un allarme, controlla batterie e collegamenti;
  • chiedi a un vicino di fiducia di dare un’occhiata e di ritirare eventuale posta;
  • evita di annunciare sui social che la casa resterà vuota.

All’esterno

  • pulisci grondaie e pluviali: le piogge autunnali le intasano;
  • ritira o fissa mobili da giardino, ombrelloni e vasi esposti al vento;
  • dopo una mareggiata o una tempesta, fai controllare tetto e tegole.

L’assicurazione

Molte polizze casa prevedono limitazioni per le abitazioni disabitate per lunghi periodi. Rileggi le condizioni del contratto: meglio scoprirlo ora che dopo un danno.

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