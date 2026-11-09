Seconda casa al mare in inverno: come chiuderla bene e le scadenze da non dimenticare

La seconda casa paga l’IMU, e il saldo va versato entro il 16 dicembre. L’importo dipende dalle aliquote decise dal Comune in cui si trova l’immobile, che possono cambiare da un anno all’altro.
- controlla la delibera delle aliquote del Comune, pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze;
- il pagamento si fa con modello F24, indicando il codice catastale del Comune;
- se hai un commercialista o un CAF, verifica che abbiano i dati aggiornati.
Per la TARI, scadenze e rate variano da Comune a Comune: conviene controllare gli avvisi ricevuti.
Acqua: il rischio più sottovalutato
- chiudi il rubinetto generale: una perdita in una casa vuota può andare avanti per settimane;
- nelle case in collina o in zone fredde, svuota l’impianto per evitare che il gelo rompa i tubi;
- spegni lo scaldabagno;
- versa un po’ d’acqua negli scarichi poco usati per evitare cattivi odori.
Gas ed elettricità
- chiudi la valvola del gas e quella della bombola, se presente;
- stacca la corrente, a meno che non serva per allarme o videosorveglianza;
- se lasci il frigorifero spento, svuotalo e lascia lo sportello socchiuso, per evitare muffa e odori.
Umidità e muffa
Una casa chiusa vicino al mare accumula umidità. Per limitare i danni:
- lascia socchiuse ante di armadi e cassetti;
- usa assorbiumidità nelle stanze più esposte;
- riponi biancheria e materassi in sacchi traspiranti, non nella plastica;
- quando torni, anche per poche ore, arieggia bene tutta la casa.
Sicurezza contro i furti
- non lasciare oggetti di valore o documenti;
- verifica serrature, inferriate e tapparelle;
- se hai un allarme, controlla batterie e collegamenti;
- chiedi a un vicino di fiducia di dare un’occhiata e di ritirare eventuale posta;
- evita di annunciare sui social che la casa resterà vuota.
All’esterno
- pulisci grondaie e pluviali: le piogge autunnali le intasano;
- ritira o fissa mobili da giardino, ombrelloni e vasi esposti al vento;
- dopo una mareggiata o una tempesta, fai controllare tetto e tegole.
L’assicurazione
Molte polizze casa prevedono limitazioni per le abitazioni disabitate per lunghi periodi. Rileggi le condizioni del contratto: meglio scoprirlo ora che dopo un danno.
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