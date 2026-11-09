Cilento

Cucina cilentana d’autunno: 8 piatti tipici da provare

Fusilli al ragù, lagane e ceci, zuppa di castagne, fichi secchi e soppressata di Gioi: i piatti tipici d'autunno del Cilento e dove assaggiarli

Di:
Luisa Monaco
Piatto lagane e ceci
2 min di lettura

La cucina del Cilento d’autunno è fatta di legumi, castagne, olio nuovo, pasta fatta in casa e salumi stagionati. È la cucina contadina della dieta mediterranea, nata per sfamare famiglie numerose con ciò che offriva la terra. Ecco otto piatti da provare tra ottobre e dicembre.

1. Fusilli cilentani al ragù

Il piatto della domenica. I fusilli si fanno a mano, arrotolando la pasta attorno a un ferretto, e si condiscono con un ragù di carne cotto per ore.

2. Lagane e ceci

Larghe tagliatelle di semola con i ceci, meglio se di Cicerale, il paese che porta il legume nel nome e nello stemma. Un piatto antichissimo, citato già dagli autori latini.

3. Zuppa di castagne e fagioli

Castagne secche e fagioli cotti lentamente, con olio nuovo a crudo. Nelle zone degli Alburni si usano i fagioli di Controne.

4. Cavatielli con funghi

Pasta fresca di grano duro condita con i funghi dei boschi del Parco, aglio e prezzemolo.

5. Pane e olio nuovo

Nessuna ricetta: pane casereccio abbrustolito, olio appena franto e un pizzico di sale. È il sapore più autentico dell’autunno cilentano.

6. Soppressata di Gioi

Salume pregiato con il caratteristico lardello al centro, prodotto nel borgo di Gioi e tutelato come presidio Slow Food. In autunno inizia la stagione della lavorazione del maiale.

7. Fichi secchi del Cilento

Il Fico bianco del Cilento Dop, essiccato al sole e farcito con noci o mandorle, a volte ricoperto di cioccolato. Accompagna le feste di fine anno.

8. Caldarroste e vino nuovo

A San Martino non mancano mai: castagne arrostite e il primo vino dell’anno, da Aglianico e Fiano coltivati sulle colline cilentane.

Dove assaggiare la cucina cilentana

Agriturismi, trattorie di paese e sagre d’autunno sono i luoghi migliori. Molte aziende agricole propongono pranzi con prodotti a chilometro zero.

Domande frequenti

Qual è il piatto tipico del Cilento? I fusilli al ragù sono il simbolo, insieme a lagane e ceci.

Quali sono i prodotti Dop del Cilento? Tra i principali l’olio Cilento Dop, il Fico bianco del Cilento Dop e la Mozzarella di bufala campana Dop.

Che vino bere con la cucina cilentana? Aglianico con i primi al ragù, Fiano con i piatti di legumi e verdure.

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