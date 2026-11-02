Torrone dei morti: storia, significato e ricetta originale

Il Torrone dei Morti è un dolce tipico della tradizione campana, preparato in occasione della Commemorazione dei Defunti il 2 novembre. Conosciuto anche come ‘o murticiell, si distingue dal classico torrone per la sua consistenza morbida e per l’uso prevalente di cioccolato e frutta secca, rappresentando un autentico simbolo di conforto e memoria.

Storia e simbolismo di ‘o murticiell

La tradizione di preparare questo particolare torrone affonda le radici in un’usanza antica legata al consolo, ovvero il gesto di portare conforto alle persone in lutto offrendo zucchero e caffè. Parallelamente, era consuetudine lasciare doni e dolci sulle tombe o fuori dalle porte per gli spiriti dei defunti.

Il Torrone dei Morti, con la sua forma allungata — che in passato richiamava quella di un lingotto o di una piccola bara — e il suo ripieno morbido e ricco, racchiude un profondo significato simbolico. Le nocciole, ingrediente chiave della preparazione, secondo alcune interpretazioni ricorderebbero la forma e il colore delle ossa umane, un richiamo diretto alla ricorrenza dei defunti.

A Napoli, la presenza del torrone sulle tavole il 2 novembre è un rito irrinunciabile: un legame tangibile tra passato e presente che mantiene viva la memoria dei cari scomparsi in un’atmosfera di condivisione e dolcezza.

Gli ingredienti della ricetta originale

Per uno stampo da plumcake (circa 24×10 cm), la preparazione prevede:

Cioccolato fondente: 200-300 g (per il guscio esterno)

Cioccolato bianco o al latte: 300-350 g (per il ripieno)

Crema spalmabile alle nocciole: 300-350 g (tipo Nutella o equivalente)

Nocciole intere spellate e tostate: 200-300 g

Esistono numerose varianti regionali e casalinghe che prevedono l’uso di cioccolato a tre colori (fondente, al latte e bianco) e l’aggiunta di aromi o ingredienti come pistacchio, caffè solubile e mandorle.

Procedimento per la preparazione e il guscio di cioccolato

La preparazione del Torrone dei Morti si articola in due fasi principali: la creazione del guscio esterno e la realizzazione del morbido ripieno.

Tritare finemente circa 200 g di cioccolato fondente e scioglierlo a bagnomaria o in microonde, mescolando costantemente fino a ottenere un composto liscio e lucido. Foderare uno stampo da plumcake con carta da forno o utilizzare uno stampo in silicone. Versare il cioccolato fuso nello stampo e ruotarlo per farlo aderire in modo uniforme a tutte le pareti e sul fondo, creando uno strato non troppo sottile. Rimuovere l’eccesso di cioccolato. Riporre lo stampo in frigorifero per almeno 30 minuti, o finché il guscio non si sarà completamente solidificato.

Come preparare il ripieno e completare il dolce

Tostare leggermente le nocciole intere in padella per esaltarne l’aroma e lasciarle raffreddare. Tritare il cioccolato bianco (o al latte) e scioglierlo a bagnomaria. Una volta fuso e liscio, versarlo in una ciotola capiente, aggiungere la crema spalmabile alle nocciole e amalgamare con una spatola fino a ottenere un composto omogeneo. Incorporare le nocciole tostate intere o spezzettate, a seconda delle preferenze, e mescolare con cura.

Versare il ripieno all’interno del guscio di cioccolato fondente solidificato e livellare la superficie.

Per sigillare il dolce, sciogliere i restanti 100 g di cioccolato fondente e versarli come strato finale sulla superficie del ripieno, livellando con attenzione. Riporre lo stampo in frigorifero per almeno 5-6 ore, fino a quando il torrone non sarà perfettamente solido e compatto. Al momento di servire, capovolgere delicatamente lo stampo su un tagliere ed estrarre il dolce.

Consigli utili per un risultato perfetto

Per garantire un risultato di qualità professionale e una consistenza ideale, è consigliabile seguire alcuni accorgimenti: