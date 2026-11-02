Almanacco 2 novembre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi è lunedì 2 novembre 2026, 306° giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano: ne mancano 59 alla fine del 2026. Il calendario segna la Commemorazione di tutti i fedeli defunti, la giornata che la tradizione cattolica dedica alla preghiera per chi non c’è più e che, dal Cilento al Vallo di Diano, dalla Piana del Sele alla Costiera, riempie i cimiteri di fiori e di lumini.

Non è un giorno festivo per legge, ma è tra i più sentiti dell’anno. In Campania, come in altre regioni, le lezioni sono sospese nelle scuole: per molte famiglie è l’occasione di ritrovarsi e visitare le tombe dei propri cari, spesso tornando nei paesi d’origine. Dopo la solennità di Ognissanti, il 2 novembre chiude un breve ma intenso passaggio di memoria collettiva, in un territorio dove il legame con le radici e con i defunti resta una componente forte dell’identità locale.

Meteo in provincia di Salerno

Le tendenze diffuse nelle ultime ore descrivono un avvio di novembre dal volto decisamente autunnale. Un’irruzione di aria fredda ha portato un calo delle temperature e una circolazione di bassa pressione centrata sulle regioni meridionali, con giornata ventosa al Sud e sulle Isole. Le precipitazioni più probabili sono attese soprattutto sulle regioni adriatiche, in Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia settentrionale, mentre sul versante tirrenico la situazione resta più incerta.

Per il Salernitano, quindi, ci si può attendere una giornata variabile, con nuvolosità alternata a schiarite, venti da nord-est a tratti sostenuti e temperature in calo rispetto ai giorni scorsi. Non si escludono piovaschi, più probabili sulle aree interne e meridionali della provincia. Per chi si reca al cimitero conviene portare un ombrello e un capo più pesante, soprattutto in collina e nelle zone esposte al vento. Sull’Appennino meridionale, in particolare sui rilievi, il clima sarà decisamente più rigido.

Eventi in provincia di Salerno

La giornata ruota intorno alla Commemorazione dei defunti. In tutti i comuni della provincia sono previste Sante Messe nei cimiteri e nelle chiese parrocchiali, spesso accompagnate dalla benedizione delle tombe e, in diverse realtà, dalla deposizione di corone ai monumenti ai Caduti. Gli orari variano da parrocchia a parrocchia e da comune a comune: il consiglio è di consultare gli avvisi delle singole parrocchie e le comunicazioni delle amministrazioni comunali, anche per eventuali aperture prolungate dei cimiteri e modifiche alla viabilità nei pressi dei camposanti.

Sul fronte culturale, a Salerno prosegue fino al 22 novembre la mostra collettiva internazionale “Pavilion Locust Valley / Fuori Biennale aperto 2026”, ospitata negli spazi della Sandro Bongiani Arte Contemporanea. Guardando ai prossimi giorni, domenica 8 novembre a Castellabate è in programma la Corsa di San Martino – San Marco, mentre venerdì 13 novembre il Teatro delle Arti di Salerno ospita Massimiliano Gallo in “Lettera ad Eduardo”.

Il santo del giorno

Il 2 novembre la Chiesa non celebra un singolo santo, ma ricorda tutti i fedeli defunti. La ricorrenza nasce nell’anno 998, quando sant’Odilone, abate del monastero benedettino di Cluny, in Francia, dispose che nei monasteri cluniacensi si pregasse per i defunti il giorno dopo la festa di Ognissanti. L’usanza si diffuse rapidamente in Europa e, nei secoli successivi, venne accolta in tutta la Chiesa latina. Ancora oggi la liturgia invita a pregare per i propri cari, e la tradizione popolare vuole che si visitino i cimiteri portando fiori e accendendo lumini.

Il calendario liturgico ricorda in questa data anche i santi martiri Acindino, Pegasio, Afthonio, Elpidoforo, Anempodisto e compagni, uccisi in Persia, e san Giusto, martire e patrono di Trieste.

Accadde oggi, 2 novembre

998 – L’abate Odilone di Cluny istituisce nei suoi monasteri la commemorazione dei defunti il 2 novembre, all’origine della ricorrenza ancora oggi celebrata.

– L’abate Odilone di Cluny istituisce nei suoi monasteri la commemorazione dei defunti il 2 novembre, all’origine della ricorrenza ancora oggi celebrata. 1917 – Il governo britannico firma la Dichiarazione Balfour, che si dichiara favorevole alla creazione in Palestina di un “focolare nazionale per il popolo ebraico”.

– Il governo britannico firma la Dichiarazione Balfour, che si dichiara favorevole alla creazione in Palestina di un “focolare nazionale per il popolo ebraico”. 1936 – La BBC avvia le prime trasmissioni televisive regolari, segnando una tappa fondamentale nella storia del mezzo.

– La BBC avvia le prime trasmissioni televisive regolari, segnando una tappa fondamentale nella storia del mezzo. 1950 – Muore lo scrittore e drammaturgo irlandese George Bernard Shaw.

– Muore lo scrittore e drammaturgo irlandese George Bernard Shaw. 1975 – All’Idroscalo di Ostia viene ritrovato senza vita Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore e regista.

– All’Idroscalo di Ostia viene ritrovato senza vita Pier Paolo Pasolini, poeta, scrittore e regista. 2000 – Il primo equipaggio stabile raggiunge la Stazione Spaziale Internazionale, che da allora è abitata in modo continuativo.

Nati il 2 novembre: l’editore Arnoldo Mondadori (1889), il regista Luchino Visconti (1906), l’attore Gigi Proietti (1940).

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