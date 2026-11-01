Campionati Regionali

Eccellenza girone B, l’Agerola vola a +3 sulle inseguitrici. Battipagliese e Pontecagnano si dividono la posta, Campagna ko a Ponte

Risultati, commento e classifica dell'Eccellenza Campania girone B nel turno di Ognissanti: Agerola capolista a 25 punti, 0-0 tra Pontecagnano e Battipagliese, sconfitta per la Città di Campagna.

Di:
Ernesto Rocco
Eccellenza girone B, l’Agerola vola a +3 sulle inseguitrici. Battipagliese e Pontecagnano si dividono la posta, Campagna ko a Ponte

L’Agerola non si ferma e approfitta del turno di Ognissanti per allungare in vetta all’Eccellenza campana, girone B. La squadra della Costiera sbanca Solofra per 3-1 e sale a 25 punti, portandosi a +3 sul terzetto delle inseguitrici formato da Rossoblù Castel San Giorgio, Costa d’Amalfi e Pro Poggiomarino, tutte a quota 22.

I risultati

Sabato 31 ottobre si sono giocate tre gare: Città di Pontecagnano Faiano-Battipagliese 0-0, Città di Solofra-Agerola 1-3, Pro Poggiomarino-GS Telese Terme 2-1. Domenica 1 novembre è toccato alle altre sei: Alta Hirpinia-Angri 2-1, Rossoblù Castel San Giorgio-Heraclea 1-0, Sanseverinese-Lions MM Montemiletto 4-0, Costa d’Amalfi-Apice 2-1, Salernum Baronissi-San Vito Positano 2-0 e Sporting Ponte-Città di Campagna 2-0.

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Il commento

Il vertice resta molto affollato, ma l’Agerola prova la fuga con una vittoria di carattere in trasferta. Alle sue spalle nessuno molla: il Rossoblù Castel San Giorgio batte di misura l’Heraclea, la Costa d’Amalfi supera l’Apice 2-1 e la Pro Poggiomarino regola il Telese con lo stesso punteggio. Tre squadre in 22 punti, con l’Agerola davanti a controllare.

Grande exploit della Sanseverinese, che travolge 4-0 il Lions MM Montemiletto e sale a 17, davanti allo Sporting Ponte (16), vittorioso sulla Campagna. Respira il Salernum Baronissi, che superando il San Vito Positano arriva a 11 punti. Successo preziosissimo per l’Alta Hirpinia, che piega l’Angri e aggancia quota 10, insieme a Solofra e Angri.

Le squadre a sud di Salerno

È un turno di luci e ombre per le formazioni del territorio. La Battipagliese strappa un punto sul campo del Pontecagnano Faiano: lo 0-0 le permette di salire a 15 punti e di restare nella parte alta della graduatoria, in settima posizione, a un solo punto dallo Sporting Ponte. Il pareggio, però, lascia il rimpianto di una vittoria che avrebbe consentito di avvicinare il gruppo di testa.

Per il Pontecagnano Faiano è un punto che muove la classifica ma non la risolve: i granata salgono a 7, ma restano nelle ultime posizioni, appaiati a Telese e San Vito Positano e a una sola lunghezza dal fanalino Lions. La squadra ha mostrato solidità difensiva, ma serve maggiore incisività in avanti per uscire dalla zona calda.

Giornata da dimenticare per la Città di Campagna, battuta 2-0 a Ponte. Gli alburnini restano fermi a 9 punti e vengono superati in classifica dall’Alta Hirpinia: servirà una pronta reazione per non scivolare ulteriormente.

La classifica

Pos.SquadraPt
1Agerola25
2Rossoblù Castel S. Giorgio22
3Costa d’Amalfi22
4Pro Poggiomarino22
5Sanseverinese17
6Sporting Ponte 201916
7Battipagliese15
8Heraclea14
9Apice14
10Salernum Baronissi11
11Città di Solofra10
12Angri 192710
13Alta Hirpinia10
14Città di Campagna9
15GS Telese Terme7
16San Vito Positano7
17Pontecagnano Faiano7
18Lions MM Montemiletto6

Due note: ho evitato di indicare il numero della giornata, perché i punti in classifica rispetto a domenica scorsa fanno pensare a un turno in più nel mezzo (ad esempio un infrasettimanale). Se mi dici qual è, lo aggiungo. Inoltre ho considerato come squadre a sud di Salerno solo Battipagliese, Campagna e Pontecagnano Faiano, escludendo l’Heraclea come da tua precedente indicazione.

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