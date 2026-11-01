Eccellenza girone B, l’Agerola vola a +3 sulle inseguitrici. Battipagliese e Pontecagnano si dividono la posta, Campagna ko a Ponte

L’Agerola non si ferma e approfitta del turno di Ognissanti per allungare in vetta all’Eccellenza campana, girone B. La squadra della Costiera sbanca Solofra per 3-1 e sale a 25 punti, portandosi a +3 sul terzetto delle inseguitrici formato da Rossoblù Castel San Giorgio, Costa d’Amalfi e Pro Poggiomarino, tutte a quota 22.

I risultati

Sabato 31 ottobre si sono giocate tre gare: Città di Pontecagnano Faiano-Battipagliese 0-0, Città di Solofra-Agerola 1-3, Pro Poggiomarino-GS Telese Terme 2-1. Domenica 1 novembre è toccato alle altre sei: Alta Hirpinia-Angri 2-1, Rossoblù Castel San Giorgio-Heraclea 1-0, Sanseverinese-Lions MM Montemiletto 4-0, Costa d’Amalfi-Apice 2-1, Salernum Baronissi-San Vito Positano 2-0 e Sporting Ponte-Città di Campagna 2-0.

Il vertice resta molto affollato, ma l’Agerola prova la fuga con una vittoria di carattere in trasferta. Alle sue spalle nessuno molla: il Rossoblù Castel San Giorgio batte di misura l’Heraclea, la Costa d’Amalfi supera l’Apice 2-1 e la Pro Poggiomarino regola il Telese con lo stesso punteggio. Tre squadre in 22 punti, con l’Agerola davanti a controllare.

Grande exploit della Sanseverinese, che travolge 4-0 il Lions MM Montemiletto e sale a 17, davanti allo Sporting Ponte (16), vittorioso sulla Campagna. Respira il Salernum Baronissi, che superando il San Vito Positano arriva a 11 punti. Successo preziosissimo per l’Alta Hirpinia, che piega l’Angri e aggancia quota 10, insieme a Solofra e Angri.

Le squadre a sud di Salerno

È un turno di luci e ombre per le formazioni del territorio. La Battipagliese strappa un punto sul campo del Pontecagnano Faiano: lo 0-0 le permette di salire a 15 punti e di restare nella parte alta della graduatoria, in settima posizione, a un solo punto dallo Sporting Ponte. Il pareggio, però, lascia il rimpianto di una vittoria che avrebbe consentito di avvicinare il gruppo di testa.

Per il Pontecagnano Faiano è un punto che muove la classifica ma non la risolve: i granata salgono a 7, ma restano nelle ultime posizioni, appaiati a Telese e San Vito Positano e a una sola lunghezza dal fanalino Lions. La squadra ha mostrato solidità difensiva, ma serve maggiore incisività in avanti per uscire dalla zona calda.

Giornata da dimenticare per la Città di Campagna, battuta 2-0 a Ponte. Gli alburnini restano fermi a 9 punti e vengono superati in classifica dall’Alta Hirpinia: servirà una pronta reazione per non scivolare ulteriormente.

La classifica

Pos. Squadra Pt 1 Agerola 25 2 Rossoblù Castel S. Giorgio 22 3 Costa d’Amalfi 22 4 Pro Poggiomarino 22 5 Sanseverinese 17 6 Sporting Ponte 2019 16 7 Battipagliese 15 8 Heraclea 14 9 Apice 14 10 Salernum Baronissi 11 11 Città di Solofra 10 12 Angri 1927 10 13 Alta Hirpinia 10 14 Città di Campagna 9 15 GS Telese Terme 7 16 San Vito Positano 7 17 Pontecagnano Faiano 7 18 Lions MM Montemiletto 6

Due note: ho evitato di indicare il numero della giornata, perché i punti in classifica rispetto a domenica scorsa fanno pensare a un turno in più nel mezzo (ad esempio un infrasettimanale). Se mi dici qual è, lo aggiungo. Inoltre ho considerato come squadre a sud di Salerno solo Battipagliese, Campagna e Pontecagnano Faiano, escludendo l’Heraclea come da tua precedente indicazione.