Italia Domani si rafforza a Campagna: Antonino Mastrolia nominato coordinatore cittadino

Il movimento politico Italia Domani – Marco Rizzo prosegue il suo percorso di espansione e consolidamento organizzativo in provincia di Salerno. Nell’ottica di strutturare una presenza sempre più capillare nei comuni del territorio salernitano, Antonio Criscuolo, coordinatore regionale del movimento in Campania, ha ufficializzato la nomina di Antonino Mastrolia come nuovo coordinatore cittadino per la città di Campagna. La scelta punta a rafforzare il presidio politico locale attraverso una figura professionale attiva nel settore sanitario e radicata nel tessuto sociale del comune della piana del Sele.

Un presidio politico a servizio del territorio di Campagna

La nomina s’inserisce in un piano di crescita strategica finalizzato a creare una rete politica integrata nei vari centri della provincia salernitana. Con l’assegnazione dell’incarico a Mastrolia, il movimento mira a stabilire un canale di dialogo diretto e costante con i residenti, le realtà produttive e le rappresentanze locali.

L’esperienza professionale di Mastrolia nel comparto della sanità rappresenta un elemento chiave per l’interpretazione delle dinamiche e delle criticità sociali che interessano la popolazione di Campagna, ponendo la tutela della salute e dell’assistenza pubblica tra i punti cardine dell’azione politica del gruppo.

Le parole di Antonino Mastrolia dopo la nomina

Accogliendo l’incarico conferitogli dalla dirigenza regionale, il neo coordinatore cittadino ha sottolineato la natura dell’impegno profuso verso la propria comunità:

«Desidero ringraziare Antonio Criscuolo per la fiducia riposta in me. Accolgo questa nomina con grande entusiasmo, ma soprattutto con senso di responsabilità. Essere legati alla propria città significa sentirsi parte della sua comunità e avere il dovere di impegnarsi per il suo futuro».

Mastrolia ha inoltre delineato le linee guida del mandato organizzativo e politico che intende portare avanti a livello locale:

«Il mio obiettivo sarà quello di essere un punto di riferimento per l’intera collettività di Campagna, ascoltando i cittadini e facendomi interprete delle loro esigenze. Credo in una politica che sappia stare tra le persone, comprendere i problemi reali e lavorare per il bene comune. Metterò tutto il mio impegno anche per favorire la crescita di Italia Domani – Marco Rizzo sul territorio, coinvolgendo nuove energie e costruendo le basi per una presenza sempre più forte e radicata nella nostra città».

Il quadro organizzativo in provincia di Salerno

L’insediamento di Mastrolia a Campagna rappresenta una tappa fondamentale per la definizione delle strutture comunali di Italia Domani nel comprensorio salernitano. L’azione del coordinamento regionale guidato da Criscuolo punta ad ampliare la base partecipativa del movimento, promuovendo il coinvolgimento di nuove figure professionali e civiche orientate ad affrontare le sfide amministrative e sociali dell’area geografica campana.