Eccellenza Girone B: Battipagliese e Campagna alla prova trasferta

L’ottava giornata del campionato di Eccellenza, Girone B, propone un turno esterno di notevole rilievo per Battipagliese e Città di Campagna, attese rispettivamente dalle sfide contro Sanseverinese e Pro Poggiomarino. Per entrambe le compagini si tratta di un appuntamento chiave per incamerare punti preziosi e imprimere una svolta al proprio percorso in classifica.

Sanseverinese-Battipagliese: bianconeri chiamati al riscatto

La Battipagliese, reduci dalla sconfitta casalinga contro il Poggiomarino, si presenta al match con l’esigenza di reazionare per riprendere il cammino in graduatoria. Il tecnico Bruno valuta alcune modifiche alla formazione iniziale rispetto all’ultimo turno, orientate principalmente al reparto di centrocampo.

Sul fronte oposto, la Sanseverinese torna davanti al proprio pubblico con la necessità di cancellare il recente passo falso contro l’Agerola. Il fattore campo si preannuncia un elemento determinante per i padroni di casa, all’interno di un confronto equilibrato in cui entrambe le squadre mirano al bottino pieno.

Pro Poggiomarino-Città di Campagna: mister Liquidato cerca la svolta

Impegno esterno rigoroso anche per il Città di Campagna. La formazione guidata da mister Liquidato insegue un successo che manca dalla terza giornata e punta a rompere il digiuno proprio sul terreno di gioco della compagine napoletana.

In vista del match, la guida tecnica valuta innesti strategici nell’undici di partenza rispetto alla squadra scesa in campo contro il Telese Terme. Le modifiche potrebbero interessare sia la linea difensiva che il reparto avanzato, con l’obiettivo di trovare il giusto assetto per superare una gara caratterizzata da elevato agonismo.

Il peso specifico dell’ottava giornata per la classifica

Il turno di campionato in programma costituisce un test di maturità per entrambe le realtà sportive. Le insidie delle rispettive trasferte impongono massima concentrazione, con il comune obiettivo di conquistare l’intera posta in palio per dare linfa alle proprie ambizioni stagionali.