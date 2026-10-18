Eccellenza: Costa d’Amalfi vola a 18 punti. Il Poggiomarino espugna Battipaglia, l’Heraclea travolge l’Alta Hirpinia

La settima giornata dell’Eccellenza girone B conferma il Costa d’Amalfi capolista e riserva più di una sorpresa alle squadre a sud di Salerno: Battipagliese battuta in casa, Heraclea in grande spolvero, Campagna e Pontecagnano con destini opposti.

La vetta

Il sabato porta il successo esterno della Costa d’Amalfi, che si impone 3-1 sul campo del Salernum Baronissi e sale a quota 18 con sei vittorie in sette gare. Dietro, l’Agerola batte 2-1 la Sanseverinese e resta seconda a 16. Terzo posto condiviso a 15 da Rossoblù Castel San Giorgio, che vince 2-0 a Montemiletto contro i Lions, e Pro Poggiomarino, che sbanca Battipaglia con un 3-1 pesante.

Le squadre a sud di Salerno

Battipagliese: stop inatteso. Dopo un buon avvio, i bianconeri cedono 1-3 in casa al Poggiomarino e restano a 11 punti, agganciati dalla Sanseverinese. Il quinto posto resta una buona base, ma la gara lascia qualche rimpianto.

Città di Campagna 1919: pareggia 1-1 in casa con il Telese Terme e sale a 9 punti. Un punto che muove la classifica ma lascia l’impressione di un’occasione non sfruttata contro una diretta concorrente.

Città di Pontecagnano Faiano: nuova battuta d’arresto. Il 2-0 incassato ad Apice lascia i granata a 5 punti, terzultimi, con 14 gol subiti, la peggior difesa dopo quella dell’Alta Hirpinia. Serve una scossa rapida per non scivolare nella parte più pericolosa della graduatoria.

Il resto del turno

Nessun vincitore tra San Vito Positano e Città di Solofra (0-0) e tra Angri e Sporting Ponte (0-0). L’Apice, oltre a battere il Pontecagnano, sale a 10 punti. Il Telese resta a 6, in compagnia del San Vito Positano, ancora senza vittorie.

Il Costa d’Amalfi ha il miglior ruolino del girone e due punti di vantaggio sull’Agerola, ma il gruppo di inseguitrici è compatto: tra il secondo e il quarto posto ci sono solo tre punti. Per le squadre del sud Salerno il quadro è a due velocità: Battipagliese e Campagna restano nella parte alta o centrale, mentre l’Heraclea può guardare avanti con ottimismo. Il Pontecagnano, invece, è chiamato a un cambio di passo immediato.

Risultati 7ª giornata

Lions MM Montemiletto 0-2 Rossoblù Castel San Giorgio

Salernum Baronissi 1-3 Costa d’Amalfi

San Vito Positano 1956 0-0 Città di Solofra

Heraclea 3-0 Alta Hirpinia Sport

Battipagliese 1-3 Pro Poggiomarino

Agerola 2-1 Sanseverinese

Apice 1964 2-0 Città di Pontecagnano Faiano

Città di Campagna 1919 1-1 GS Telese Terme

Angri 1927 0-0 Sporting Ponte 2019

Classifica