Incidente sulla A2 del Mediterraneo a Campagna: tamponamento e code

Un tamponamento a catena ha paralizzato la circolazione lungo la A2 del Mediterraneo nel corso della giornata, causando disagi alla viabilità e il ferimento di alcune persone. L’incidente si è verificato nel tratto autostradale ricadente nel territorio comunale di Campagna, in provincia di Salerno. La carambola ha visto il coinvolgimento di più autovetture, provocando un immediato rallentamento del flusso veicolare in un’arteria snodo fondamentale per il collegamento tra il nord e il sud della regione.

Dinamica del sinistro e intervento dei soccorsi

L’impatto tra i veicoli si è verificato in sequenza per cause ancora in corso di accertamento. Immediata è stata la richiesta di aiuto da parte degli automobilisti di passaggio, che ha fatto scattare la macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono giunte tempestivamente le unità sanitarie del 118 con diverse ambulanze, i cui operatori si sono subito adoperati per prestare le prime cure sul posto.

Sette i feriti trasportati agli ospedali di Eboli e Salerno dalla Pubblica Assistenza Vopi che, dopo essere stati stabilizzati dall’equipaggio sanitario, sono stati trasportati presso il più vicino presidio ospedaliero per essere sottoposti agli accertamenti e ai controlli clinici del caso. Allo stato attuale non sono state rese note le loro condizioni di salute dettagliate, ma non si registrerebbero pericoli imminenti per la vita.

Ripercussioni sul traffico e rilievi delle forze dell’ordine

Sul tratto interessato della A2 del Mediterraneo sono intervenute le forze dell’ordine e la Polizia Stradale per effettuare i rilievi tecnici necessari a ricostruire con esattezza la dinamica e le responsabilità del sinistro. Insieme a loro, il personale dell’Anas ha lavorato per mettere in sicurezza la carreggiata e agevolare la gestione della viabilità.

L’incidente ha causato inevitabili code e rallentamenti, con la circolazione che ha subito forti contrazioni per consentire le operazioni di soccorso, la rimozione dei veicoli incidentati e la successiva pulizia dell’asfalto. La situazione è costantemente monitorata per favorire un rapido ritorno alla normale fluidità del traffico.