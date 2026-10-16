Campagna, caos sosta e velocità sulla SS91: l’allarme dei residenti

A Campagna cresce la protesta degli abitanti della zona compresa tra la Strada Statale 91, la Strada Provinciale 233 e le arterie adiacenti, costretti a convivere quotidianamente con una viabilità al limite del caos. Tra parcheggi selvaggi che bloccano gli accessi e autoveicoli che sfrecciano a velocità elevata, le criticità legate alla sicurezza stradale nel territorio comunale si fanno sempre più impellenti. La denuncia parte direttamente dai residenti, arrivati ormai al punto di non ritorno a causa di una situazione sistemica che si trascina da anni senza soluzione.

Sosta selvaggia e viabilità paralizzata a Ponte Barbieri

Il nodo principale delle proteste riguarda il quadrante di traversa Via Ponte Barbieri e Via Niccolò Paganini, all’incrocio strategico con la SP233 e la SS91. Qui la sosta irregolare è diventata una prassi quotidiana: automobili lasciate in doppia fila, di traverso o posizionate a ridosso dello stop e degli ingressi privati rendono quasi impossibile la circolazione. I disagi si ripercuotono gravemente sui servizi essenziali e sulla vivibilità del quartiere, impedendo spesso il passaggio dei mezzi di soccorso come le ambulanze e dei camion per la raccolta dei rifiuti.

Le difficoltà aumentano quando due vetture si incrociano nella carreggiata ristretta, costringendo una delle due a effettuare manovre di retromarcia azzardate verso la Strada Statale. L’assenza di un’adeguata segnaletica e di passi carrabili formalizzati rende il quadro ancora più complesso, lasciando gli accessi alle abitazioni privi di tutela.

Il pericolo dell’alta velocità sulla Strada Statale 91

Oltre ai blocchi causati dalle auto in sosta, un altro grave fattore di rischio è rappresentato dall’alta velocità lungo il tratto della SS91. Nonostante i limiti stabiliti a 50 km/h, molti veicoli percorrono il tratto stradale a velocità quasi autostradali, sfiorando i 100 km/h.

La combinazione tra la scarsa visibilità causata dai veicoli parcheggiati abusivamente e la velocità dei mezzi in transito rende estremamente pericolosa l’immissione sulla statale per chi esce dalle traverse laterali. La carenza di controlli e di interventi strutturali alimenta la preoccupazione dei cittadini per la propria incolumità fisica e per quella dei pedoni.

La voce dei residenti: «Una situazione esasperante dal 2018»

A farsi portavoce del disagio dei quartieri è una residente di traversa Via Ponte Barbieri, che descrive dettagliatamente una condizione di degrado e pericolo vissuta ormai da otto anni:

«Il problema non è da ieri, è dal 2018. Sono 8 anni che va avanti così. In traversa Via Ponte Barbieri e in Via Niccolò Paganini c’è parcheggio selvaggio tutti i giorni. Macchine in doppia fila, di traverso, dentro l’incrocio con lo STOP, davanti agli ingressi delle case. Quando parcheggiano così non si passa più. Non passa l’ambulanza, non passa il camion della spazzatura, noi residenti restiamo bloccati in casa».

La cittadina evidenzia inoltre le difficoltà di immissione stradale e il rischio costante di incidenti gravi:

«La Strada Statale 91 di Campagna ormai è diventata un’autostrada. È la strada dove viviamo, ma le macchine corrono, non rispettano niente. E proprio lì c’è l’incrocio con la SP233, la Strada Provinciale di Campagna, con lo STOP. Per colpa del parcheggio selvaggio non si vede niente. Per uscire di casa dobbiamo tuttarci alla cieca sulla SS91 dove quelli corrono come pazzi. Un giorno ci scappa il morto. Aspettiamo che chi di dovere risolva una situazione che ormai è diventata esasperante e pericolosa ogni giorno di più».

La richiesta della comunità locale è rivolta alle autorità competenti affinché vengano predisposti controlli mirati, una revisione della segnaletica e interventi di messa in sicurezza lungo la SS91 e nelle arterie adiacenti per ripristinare la regolarità della circolazione e tutelare i residenti.