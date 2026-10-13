L’Orchestra del Confalonieri di Campagna incanta Chicago per il Columbus Day 2026

Un’esperienza istituzionale e musicale di altissimo profilo ha visto protagonista l’Orchestra giovanile dell’Istituto d’Istruzione Superiore “T. Confalonieri” di Campagna, volata a Chicago in occasione delle celebrazioni ufficiali del Columbus Day 2026. La delegazione scolastica ha rappresentato con successo l’eccellenza della formazione pubblica italiana e della Regione Campania negli Stati Uniti, alternando momenti di integrazione scolastica a concerti di grande rilievo e incontri con le principali autorità della metropoli americana.

Scambio culturale e integrazione alla Notre Dame High School

Un tassello fondamentale della missione oltreoceano ha riguardato l’integrazione e il confronto diretto con il sistema scolastico statunitense. Gli studenti campani sono stati accolti presso la Notre Dame High School, dove hanno partecipato a un programma di buddying affiancando i coetanei americani impegnati nello studio della lingua italiana.

I ragazzi hanno condiviso la quotidianità delle lezioni, visitato gli spazi dell’istituto e suggellato l’incontro con un’esibizione congiunta all’interno della palestra della scuola. L’iniziativa è stata realizzata grazie alla cooperazione dei docenti Laura Longano e Roberto Costa dell’istituto ospitante.

Inni nazionali e cerimonie ufficiali nel centro di Chicago

La presenza dell’orchestra si è distinta anche nel corso dei momenti solenni delle celebrazioni cittadine. Nel cuore di Chicago si è svolta la cerimonia dell’Alzabandiera, presenziata dal Console Generale d’Italia, Dott. Mario Alberto Bartoli.

Sotto la direzione del M° Luciano Marchetta, la formazione giovanile ha eseguito gli inni nazionali e un selezionato repertorio celebrativo. Tra i momenti musicali più significativi figurano l’esecuzione di Yankee Doodle ad opera del CAV Daniele Gibboni, che ha suonato un prezioso violino Sironi messo a disposizione dalla Fondazione Monzino, e l’interpretazione di Con te partirò, affidata ai giovani solisti e al tenore Francesco Napoletano.

Accoglienza nelle sedi istituzionali della Contea e del Comune

La trasferta ha previsto importanti tappe di carattere rappresentativo e diplomatico. La delegazione è stata ricevuta presso la Contea di Cook dal Tesoriere, l’On. Maria Pappas, per un vertice istituzionale arricchito dalla consegna di un gagliardetto da parte del Rotary Club di Campagna e dei giovani dell’Interact.

Successivamente, la rappresentanza italiana è stata accolta al quinto piano del City Hall, nell’ufficio del Sindaco di Chicago Brandon Johnson. All’incontro hanno preso parte il Dirigente Scolastico prof. Gianpiero Cerone, i docenti dell’istituto e i delegati dell’Amministrazione Comunale di Campagna: il Vice Sindaco Raffaele Naimoli, il consigliere Angelo Caloia e il Direttore del Museo della Memoria Marcello Naimoli.

Il concerto ufficiale e il successo al Des Plaines Theatre

Il momento culminante della trasferta artistica si è tenuto sul palco dello storico Des Plaines Theatre, struttura risalente al 1925, in occasione del Concerto Ufficiale del Columbus Day 2026.

I giovani musicisti hanno proposto un programma articolato con composizioni di Ennio Morricone e Henri Vieuxtemps, concludendo l’esibizione sulle note del Nessun Dorma di Giacomo Puccini. L’esecuzione ha suscitato una standing ovation da parte del pubblico presente in sala. La realizzazione tecnica dell’evento è stata curata dall’ingegnere del suono Richard Onesti, con il supporto organizzativo di Ron Onesti, Presidente del Joint Civic Committee of Italian Americans (JCCIA) e promotore della Columbus Day Parade.