Settimana della Protezione Civile a Campagna: esercitazioni e prevenzione

La città di Campagna si appresta a vivere un ruolo di primo piano all’interno della Settimana della Protezione Civile in Campania, la manifestazione regionale in programma dall’8 al 19 ottobre 2026. Per l’occasione, il territorio comunale ospiterà un doppio appuntamento incentrato sul valore formativo della prevenzione, sulla promozione del volontariato locale e sull’addestramento pratico nell’affrontare scenari di emergenza. L’obiettivo principale è fornire alla popolazione strumenti conoscitivi concreti per incrementare la sicurezza collettiva e individuale.

Stand informativo e reclutamento dei volontari al Quadrivio

Il primo momento di incontro con la comunità è fissato per domenica 11 ottobre, dalle ore 9:00 alle 13:00, nella cornice di Piazza Giuseppe Maria Palatucci, situata nella frazione di Quadrivio di Campagna. In questa sede, il Gruppo Comunale di Protezione Civile allestirà una struttura dimostrativa aperta a tutti i cittadini.

L’iniziativa permetterà ai partecipanti di approfondire le attività operative svolte quotidianamente sul territorio, oltre a offrire uno spazio di orientamento per chi desidera avvicinarsi al mondo del volontariato attivo e conoscere le procedure ufficiali per aderire al gruppo locale.

L’esercitazione intercomunale sul rischio sismico “S-QUADRA SELE 2026”

La seconda fase della manifestazione vedrà lo svolgimento dell’esercitazione sismica denominata “S-QUADRA SELE 2026”, un intervento coordinato a livello territoriale che nei giorni 13 e 14 ottobre vedrà la sinergia operativa tra quattro comuni: Campagna, Eboli, Postiglione e Serre.

Il programma prenderà il via il 13 ottobre con momenti formativi dedicati agli operatori del settore e incontri informativi rivolti a diversi istituti scolastici. Mercoledì 14 ottobre, tra le 9:30 e le 13:30, la fase addestrativa entrerà nel vivo con le simulazioni operative in esterno. Nello specifico, lo scenario principale pianificato nel comune di Campagna interesserà la Cattedrale di Santa Maria della Pace, dove verrà simulato un evento tellurico ad alta intensità con il conseguente crollo della facciata principale, testando le procedure d’intervento e la gestione dei soccorsi.

La cultura della prevenzione al centro della sicurezza collettiva

Le simulazioni sul campo saranno strutturate per consentire l’osservazione e la partecipazione diretta da parte della popolazione e delle scolaresche. L’importanza dell’iniziativa per la resilienza del territorio è stata rimarcata dal Sindaco di Campagna, Adele Amoruso, che ha espresso così la posizione dell’amministrazione:

«La Protezione Civile non è soltanto intervento e soccorso, ma prima di tutto conoscenza, prevenzione e consapevolezza. Questi appuntamenti rappresentano un’importante occasione per avvicinare i cittadini alla cultura della sicurezza e, soprattutto, per far conoscere quali siano i comportamenti corretti da adottare prima, durante e dopo un’emergenza. Sapere cosa fare, e cosa evitare, può fare davvero la differenza nella tutela della propria vita e di quella degli altri. È fondamentale che ogni cittadino, a partire dai più giovani, acquisisca questa consapevolezza, perché una comunità informata e preparata è una comunità capace di affrontare meglio le emergenze. Invito pertanto tutti a partecipare a queste iniziative, ringraziando i volontari del nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile e quanti collaborano quotidianamente per la sicurezza del territorio».

L’intero ciclo di attività intende consolidare il legame tra le istituzioni preposte alla tutela e i singoli cittadini, secondo lo slogan programmatico che accompagna l’iniziativa: “PIÙ CONSAPEVOLI OGGI, PIÙ PROTETTI DOMANI”.