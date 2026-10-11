Campionati Regionali

Eccellenza, Costa d’Amalfi cade a Castel San Giorgio ma resta in vetta. Pari Battipagliese e Campagna

Sesta giornata di Eccellenza Campania girone B: Rossoblù Castel San Giorgio-Costa d'Amalfi 3-0, Telese-Battipagliese 2-2, Pontecagnano-San Vito Positano 1-1. Risultati e classifica.

Di:
Ernesto Rocco
Eccellenza, Costa d’Amalfi cade a Castel San Giorgio ma resta in vetta. Pari Battipagliese e Campagna

La sesta giornata dell’Eccellenza Campania girone B ha portato il primo stop stagionale alla capolista. La Costa d’Amalfi perde 3-0 sul campo del Rossoblù Castel San Giorgio, che sale a 12 punti, ma conserva la testa della classifica con 15 punti. Resta a due lunghezze l’Agerola, fermata sull’1-1 a Poggiomarino, mentre la Pro Poggiomarino raggiunge il Rossoblù a quota 12.

I risultati

Sabato 10 ottobre:

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  • Città di Pontecagnano Faiano-San Vito Positano 1956 1-1
  • Città di Solofra-Heraclea Calcio 1-0
  • GS Telese Terme-Battipagliese 2-2
  • Lions MM Montemiletto-Città di Campagna 1919 0-0
  • Pro Poggiomarino-Agerola 1-1
  • Rossoblù Castel San Giorgio-Costa d’Amalfi 3-0
  • Sanseverinese-Angri 1927 1-0

Domenica 11 ottobre:

  • Sporting Ponte 2019-Apice Calcio 1964 0-0
  • Alta Hirpinia Sport-Salernum Baronissi 1-0

Il commento

Il turno rimescola le posizioni di vertice senza cambiare il leader. Il Costa d’Amalfi paga una giornata storta, ma il margine sulle inseguitrici resta. Il Castel San Giorgio, con tre gol senza subirne, si porta in piena zona alta. La Sanseverinese batte l’Angri di misura e raggiunge quota 11, mentre la Pro Poggiomarino allunga la serie positiva: sei partite e ancora nessuna sconfitta.

In coda l’Alta Hirpinia vince contro il Salernum Baronissi e sale a 4 punti, lasciando ultimo il Lions MM Montemiletto, fermo a 2 e ancora senza successi.

Le squadre a sud di Salerno

La nota più positiva arriva da Battipaglia. La Battipagliese strappa un 2-2 sul campo del Telese Terme e sale a 11 punti, a una sola lunghezza da Rossoblù e Pro Poggiomarino e a quattro dalla vetta. Il pari non soddisfa del tutto, ma conferma la squadra tra le protagoniste d’alta classifica. Il Telese resta invece fermo a 5.

Giornata con luci e ombre per il Città di Pontecagnano Faiano. L’1-1 con il San Vito Positano vale un punto, ma i granata restano a quota 5, in piena zona bassa, in un gruppo di quattro squadre appaiate insieme a Telese, Heraclea e San Vito. La salvezza diretta dista due punti, ma servono vittorie.

Passo indietro per l’Heraclea Calcio, battuta 1-0 a Solofra. La squadra resta a 5 punti e deve ritrovare efficacia in attacco per risalire.

La classifica

PosSquadraPt
1Costa d’Amalfi15
2Agerola13
3Rossoblù Castel S. Giorgio12
4Pro Poggiomarino12
5Battipagliese11
6Sanseverinese11
7Sporting Ponte 20199
8Salernum Baronissi8
9Città di Campagna 19198
10Città di Solofra7
11Apice Calcio 19647
12U.S. Angri 19277
13GS Telese Terme5
14Heraclea Calcio5
15San Vito Positano 19565
16Città di Pontecagnano Faiano5
17Alta Hirpinia Sport4
18Lions MM Montemiletto2
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