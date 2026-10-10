Campionati Regionali

Eccellenza, Girone B: Battipagliese e Città di Campagna a caccia di punti in trasferta

Sesta giornata di Eccellenza Campania Girone B: la Battipagliese fa visita al Telese Terme, il Città di Campagna cerca il riscatto sul campo del Montemiletto

Di:
Alessandro Pippa
Eccellenza, Girone B: Battipagliese e Città di Campagna a caccia di punti in trasferta

Nella sesta giornata del campionato di Eccellenza campana (Girone B), si prospettano due impegnative sfide esterne per le formazioni salernitane: la Battipagliese e il Città di Campagna affrontano rispettivamente il Telese Terme e il Lions MM Montemiletto. Due appuntamenti cruciali per confermare le proprie ambizioni di alta classifica e riscattare i recenti passi falsi.

Telese Terme-Battipagliese: i bianconeri cercano continuità

La Battipagliese si presenta all’appuntamento contro il Telese Terme spinta dall’entusiasmo per il netto 5-0 con cui si è imposta sul Montemiletto. Un successo convincente che ha garantito piena fiducia all’ambiente e alla squadra guidata da mister Bruno, intenzionata a dare continuità alle prestazioni per accorciare le distanze dalla vetta.

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Il tecnico bianconero orienta le proprie scelte verso la conferma dell’undici titolare sceso in campo nell’ultimo turno, facendo leva sulla solidità difensiva e sulla brillantezza offensiva espresse domenica scorsa. Di contro, il Telese Terme necessita di un pronto riscatto dopo la battuta d’arresto subita contro l’Agerola e un avvio di stagione che ha portato una sola vittoria. Per la Battipagliese l’obiettivo resta sfruttare la scia positiva e conquistare tre punti preziosi.

Montemiletto-Città di Campagna: riscatto campagnese ed esame salvezza

Quadri differenti per il Città di Campagna, chiamato a reazioni immediate dopo la sconfitta casalinga incassata contro il Castel San Giorgio. La formazione campagnese farà visita al Montemiletto con la ferma intenzione di muovere la classifica e ritrovare morale, all’interno di una partita che rappresenta un’opportunità di rilancio nel girone. In vista del match, non si escludono variazioni nella formazione iniziale rispetto allo schieramento battuto nell’ultimo turno.

Anche il Montemiletto si appresta a scendere in campo con massima determinazione: la squadra irpina, al momento ultima in graduatoria e ancora a secco di successi, proverà a far valere il fattore campo per centrare la prima vittoria stagionale.

Punti pesanti in palio nella sesta giornata

Il sesto turno di campionato offre spunti tattici e insidie per entrambe le compagini salernitane. Se la Battipagliese punta a proseguire la scalata verso la sommità della classifica, il Città di Campagna deve offrire una prova di carattere per superare la recente battuta d’arresto. Si preannunciano due trasferte insidiose, con in palio punti decisivi per le rispettive traiettorie stagionali.

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