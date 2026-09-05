Eccellenza, si parte: domani in campo Battipagliese e Città di Campagna

È pronta a ripartire l’Eccellenza campana, con Battipagliese e Città di Campagna chiamate subito a due trasferte delicate nella prima giornata di campionato. Le zebre bianconere saranno ospiti dell’Angri, mentre la compagine granata farà visita all’Apice. Due sfide subito impegnative che promettono di offrire indicazioni importanti sulle ambizioni delle squadre salernitane.

Battipagliese contro la corazzata Angri: affidamento a capitan Ripa

La Battipagliese si presenta all’appuntamento sulla scia del primo successo ufficiale della stagione, conquistato in Coppa Italia contro la Sanseverinese per 1-0. Ad attendere i bianconeri c’è tuttavia l’Angri, una delle formazioni maggiormente accreditate per la vittoria finale del torneo.

Il tecnico Bruno è intenzionato a schierare la miglior formazione possibile per arginare la forza della corazzata grigiorossa e strappare un risultato positivo. A guidare l’attacco delle zebre ci sarà ancora una volta il capitano Ripa, pronto a trascinare la squadra a suon di gol e a far sognare i tifosi di Battipaglia.

Storico esordio per il Città di Campagna sul campo dell’Apice

Primo e storico appuntamento nella massima categoria regionale per il Città di Campagna, atteso dalla trasferta sul campo dell’Apice. La formazione beneventana è stata una delle principali rivelazioni della passata stagione e punta a confermarsi ad alti livelli, cercando di migliorare il piazzamento dello scorso anno.

Il Campagna arriva a questo battesimo dopo le prime uscite stagionali di Coppa, che hanno visto i granata prima sconfitto contro il Salernum Baronissi e poi fermati sul pareggio dal Castel San Giorgio. Nonostante i risultati, la guida tecnica ha raccolto indicazioni positive dal gruppo, chiamato ora a iniziare nel migliore dei modi il proprio cammino in campionato.