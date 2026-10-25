Eccellenza, l’Agerola vola. Il Costa d’Amalfi cade con l’Heraclea. Battipagliese show a Sanseverino, Campagna ko

L’ottava giornata dell’Eccellenza Campania girone B ridisegna la vetta. L’Agerola, vincendo 2-1 sul campo dello Sporting Ponte, sale a quota 19 e si prende il comando solitario. Alle sue spalle c’è un terzetto a 18 punti: Rossoblù Castel San Giorgio, Costa d’Amalfi e Pro Poggiomarino.

Il Costa d’Amalfi, fino a ieri capolista, perde in casa 0-1 contro l’Heraclea. Il Rossoblù travolge 4-1 il Salernum Baronissi e conferma di avere un attacco di grande qualità. Il Poggiomarino supera di misura il Campagna e resta agganciato al gruppo di testa.

I risultati

Sabato 24 ottobre

Costa d’Amalfi 0-1 Heraclea

Città di Pontecagnano 0-0 Angri

Città di Solofra 1-1 Apice

GS Telese Terme 0-1 Lions MM Montemiletto

Rossoblù Castel San Giorgio 4-1 Salernum Baronissi

Sanseverinese 2-3 Battipagliese

Pro Poggiomarino 1-0 Città di Campagna

Domenica 25 ottobre

Alta Hirpinia Sport 1-0 San Vito Positano

Sporting Ponte 2019 1-2 Agerola

In vetta la classifica è cortissima: appena un punto separa la prima dalle tre inseguitrici. Il Costa d’Amalfi paga lo scivolone casalingo con l’Heraclea, che con questo successo sale a 11 punti e si rilancia in una zona di classifica più tranquilla. Il Rossoblù, con una prestazione di forza, manda un segnale chiaro a tutto il girone e può guardare alla vetta con fiducia.

In coda tornano a muoversi i Lions MM Montemiletto, che vincono a Telese e conquistano tre punti preziosi, ma restano ultimi con 5 punti. Respira anche l’Alta Hirpinia, che batte il San Vito Positano e sale a 7. Il San Vito, fermo a 6, continua invece a faticare a trovare la strada del successo.

Le squadre a sud di Salerno

Battipagliese. È la nota più lieta. I bianconeri passano 3-2 a Sanseverino in una gara ricca di emozioni e salgono a quota 14 punti, in quinta posizione. Il successo mette un po’ di distanza dal gruppo di metà classifica, dove ci sono tre squadre a 11 punti, e tiene i battipagliesi agganciati al treno di testa.

Città di Campagna. Passo indietro per i biancorossi, battuti 1-0 a Poggiomarino. Restano a 9 punti, in undicesima posizione, a pari merito con Solofra e Angri. La classifica è corta e c’è tutto il tempo per risalire, ma servono punti per non farsi risucchiare dalle zone basse.

Città di Pontecagnano Faiano. Un punto che muove la classifica ma non basta. Lo 0-0 casalingo con l’Angri porta i granata a 6 punti, al diciassettesimo posto, in una zona che preoccupa. Per la salvezza servirà più concretezza sotto porta, a partire dalle prossime sfide, dove ogni punto peserà.

La classifica