Eccellenza, l’Agerola vola. Il Costa d’Amalfi cade con l’Heraclea. Battipagliese show a Sanseverino, Campagna ko

L’ottava giornata dell’Eccellenza Campania girone B ridisegna la vetta. L’Agerola, vincendo 2-1 sul campo dello Sporting Ponte, sale a quota 19 e si prende il comando solitario. Alle sue spalle c’è un terzetto a 18 punti: Rossoblù Castel San Giorgio, Costa d’Amalfi e Pro Poggiomarino.
Il Costa d’Amalfi, fino a ieri capolista, perde in casa 0-1 contro l’Heraclea. Il Rossoblù travolge 4-1 il Salernum Baronissi e conferma di avere un attacco di grande qualità. Il Poggiomarino supera di misura il Campagna e resta agganciato al gruppo di testa.
I risultati
Sabato 24 ottobre
- Costa d’Amalfi 0-1 Heraclea
- Città di Pontecagnano 0-0 Angri
- Città di Solofra 1-1 Apice
- GS Telese Terme 0-1 Lions MM Montemiletto
- Rossoblù Castel San Giorgio 4-1 Salernum Baronissi
- Sanseverinese 2-3 Battipagliese
- Pro Poggiomarino 1-0 Città di Campagna
Domenica 25 ottobre
- Alta Hirpinia Sport 1-0 San Vito Positano
- Sporting Ponte 2019 1-2 Agerola
Il commento
In vetta la classifica è cortissima: appena un punto separa la prima dalle tre inseguitrici. Il Costa d’Amalfi paga lo scivolone casalingo con l’Heraclea, che con questo successo sale a 11 punti e si rilancia in una zona di classifica più tranquilla. Il Rossoblù, con una prestazione di forza, manda un segnale chiaro a tutto il girone e può guardare alla vetta con fiducia.
In coda tornano a muoversi i Lions MM Montemiletto, che vincono a Telese e conquistano tre punti preziosi, ma restano ultimi con 5 punti. Respira anche l’Alta Hirpinia, che batte il San Vito Positano e sale a 7. Il San Vito, fermo a 6, continua invece a faticare a trovare la strada del successo.
Le squadre a sud di Salerno
Battipagliese. È la nota più lieta. I bianconeri passano 3-2 a Sanseverino in una gara ricca di emozioni e salgono a quota 14 punti, in quinta posizione. Il successo mette un po’ di distanza dal gruppo di metà classifica, dove ci sono tre squadre a 11 punti, e tiene i battipagliesi agganciati al treno di testa.
Città di Campagna. Passo indietro per i biancorossi, battuti 1-0 a Poggiomarino. Restano a 9 punti, in undicesima posizione, a pari merito con Solofra e Angri. La classifica è corta e c’è tutto il tempo per risalire, ma servono punti per non farsi risucchiare dalle zone basse.
Città di Pontecagnano Faiano. Un punto che muove la classifica ma non basta. Lo 0-0 casalingo con l’Angri porta i granata a 6 punti, al diciassettesimo posto, in una zona che preoccupa. Per la salvezza servirà più concretezza sotto porta, a partire dalle prossime sfide, dove ogni punto peserà.
La classifica
|Squadra
|Punti
|Agerola
|19
|Rossoblù Castel S. Giorgio
|18
|Costa d’Amalfi
|18
|Pro Poggiomarino
|18
|Battipagliese
|14
|Heraclea
|11
|Apice
|11
|Sanseverinese
|11
|Sporting Ponte
|10
|Città di Solofra
|9
|Città di Campagna
|9
|Angri
|9
|Salernum Baronissi
|8
|Alta Hirpinia
|7
|GS Telese Terme
|6
|San Vito Positano
|6
|Città di Pontecagnano Faiano
|6
|Lions MM Montemiletto
|5