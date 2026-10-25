Campionati Regionali

Eccellenza, l’Agerola vola. Il Costa d’Amalfi cade con l’Heraclea. Battipagliese show a Sanseverino, Campagna ko

Eccellenza Campania girone B, 8ª giornata: Agerola capolista, Rossoblù Castel San Giorgio travolgente, Battipagliese vincente 3-2. Risultati, commento e classifica.

Di:
Ernesto Rocco
Campo da calcio

L’ottava giornata dell’Eccellenza Campania girone B ridisegna la vetta. L’Agerola, vincendo 2-1 sul campo dello Sporting Ponte, sale a quota 19 e si prende il comando solitario. Alle sue spalle c’è un terzetto a 18 punti: Rossoblù Castel San Giorgio, Costa d’Amalfi e Pro Poggiomarino.

Il Costa d’Amalfi, fino a ieri capolista, perde in casa 0-1 contro l’Heraclea. Il Rossoblù travolge 4-1 il Salernum Baronissi e conferma di avere un attacco di grande qualità. Il Poggiomarino supera di misura il Campagna e resta agganciato al gruppo di testa.

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I risultati

Sabato 24 ottobre

  • Costa d’Amalfi 0-1 Heraclea
  • Città di Pontecagnano 0-0 Angri
  • Città di Solofra 1-1 Apice
  • GS Telese Terme 0-1 Lions MM Montemiletto
  • Rossoblù Castel San Giorgio 4-1 Salernum Baronissi
  • Sanseverinese 2-3 Battipagliese
  • Pro Poggiomarino 1-0 Città di Campagna

Domenica 25 ottobre

  • Alta Hirpinia Sport 1-0 San Vito Positano
  • Sporting Ponte 2019 1-2 Agerola

Il commento

In vetta la classifica è cortissima: appena un punto separa la prima dalle tre inseguitrici. Il Costa d’Amalfi paga lo scivolone casalingo con l’Heraclea, che con questo successo sale a 11 punti e si rilancia in una zona di classifica più tranquilla. Il Rossoblù, con una prestazione di forza, manda un segnale chiaro a tutto il girone e può guardare alla vetta con fiducia.

In coda tornano a muoversi i Lions MM Montemiletto, che vincono a Telese e conquistano tre punti preziosi, ma restano ultimi con 5 punti. Respira anche l’Alta Hirpinia, che batte il San Vito Positano e sale a 7. Il San Vito, fermo a 6, continua invece a faticare a trovare la strada del successo.

Le squadre a sud di Salerno

Battipagliese. È la nota più lieta. I bianconeri passano 3-2 a Sanseverino in una gara ricca di emozioni e salgono a quota 14 punti, in quinta posizione. Il successo mette un po’ di distanza dal gruppo di metà classifica, dove ci sono tre squadre a 11 punti, e tiene i battipagliesi agganciati al treno di testa.

Città di Campagna. Passo indietro per i biancorossi, battuti 1-0 a Poggiomarino. Restano a 9 punti, in undicesima posizione, a pari merito con Solofra e Angri. La classifica è corta e c’è tutto il tempo per risalire, ma servono punti per non farsi risucchiare dalle zone basse.

Città di Pontecagnano Faiano. Un punto che muove la classifica ma non basta. Lo 0-0 casalingo con l’Angri porta i granata a 6 punti, al diciassettesimo posto, in una zona che preoccupa. Per la salvezza servirà più concretezza sotto porta, a partire dalle prossime sfide, dove ogni punto peserà.

La classifica

SquadraPunti
Agerola19
Rossoblù Castel S. Giorgio18
Costa d’Amalfi18
Pro Poggiomarino18
Battipagliese14
Heraclea11
Apice11
Sanseverinese11
Sporting Ponte10
Città di Solofra9
Città di Campagna9
Angri9
Salernum Baronissi8
Alta Hirpinia7
GS Telese Terme6
San Vito Positano6
Città di Pontecagnano Faiano6
Lions MM Montemiletto5
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