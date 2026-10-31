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Battipagliese e Città di Campagna cercano il riscatto nella decima giornata di Eccellenza

Dopo le sconfitte nel turno infrasettimanale, Battipagliese e Città di Campagna affrontano Città di Pontecagnano e Sporting Ponte per ritrovare i tre punti

Di:
Alessandro Pippa
Battipagliese e Città di Campagna cercano il riscatto nella decima giornata di Eccellenza

Dopo il turno infrasettimanale che ha visto entrambe le formazioni uscire sconfitte, rispettivamente contro Sporting Ponte e Sanseverinese, Battipagliese e Città di Campagna sono chiamate a reagire nella decima giornata del campionato di Eccellenza, Girone B.

La Battipagliese ospita il Città di Pontecagnano

La Battipagliese affronterà tra le mura amiche il fanalino di coda Città di Pontecagnano. Mister Bruno, anche in considerazione degli impegni ravvicinati, potrebbe apportare qualche modifica all’undici titolare, con possibili avvicendamenti soprattutto nella zona mediana del campo. Per le zebrette l’obiettivo è chiaro: ritrovare immediatamente la vittoria e conquistare tre punti fondamentali. Si gioca senza pubblico ospite.

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Insidiosa trasferta per il Città di Campagna

Impegno esterno, invece, per il Città di Campagna, atteso sul campo dello Sporting Ponte. La formazione guidata da mister Liquidato sta attraversando un momento complicato: i granata non conquistano un successo dalla terza giornata e sono alla ricerca di punti preziosi per invertire la rotta. La gara si preannuncia tutt’altro che semplice, ma servirà una prova di carattere per tornare a muovere la classifica.

Obiettivo riscatto per ritrovare la fiducia

Per entrambe le compagini salernitane, dunque, la decima giornata rappresenta un’occasione importante per lasciarsi alle spalle le recenti battute d’arresto e ritrovare fiducia, continuità e risultati.

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