Almanacco 1 novembre 2026: Ognissanti, meteo a Salerno ed eventi nel Cilento

Novembre si apre con una domenica carica di significato. Il 1° novembre è il 305° giorno dell’anno e ne restano 60 alla fine del 2026. In tutta Italia è festa: si celebra Ognissanti, solennità cattolica e giornata festiva anche per il calendario civile. Cade all’indomani di Halloween e precede di un giorno la Commemorazione dei fedeli defunti del 2 novembre.

Per molte famiglie del Cilento e del Vallo di Diano è il momento di tornare nei paesi d’origine, ritrovarsi a tavola e portare un fiore ai propri cari al cimitero. Quest’anno, però, il meteo potrebbe cambiare i programmi.

Meteo per la provincia di Salerno

Dopo giorni di alta pressione e temperature miti, la svolta è arrivata con l’aria fredda dal Nord Europa. Secondo le previsioni di iLMeteo.it, riprese dalla stampa campana, la giornata di Ognissanti potrebbe essere la più delicata del lungo fine settimana: è atteso un peggioramento sulle regioni centro-meridionali, con piogge anche persistenti, Grecale e un ulteriore calo delle temperature.

Per Salerno, la Piana del Sele, il Cilento e il Vallo di Diano il consiglio è di prevedere un piano alternativo al chiuso per gite e visite. Chi si recherà al cimitero farà bene a portare un ombrello e a vestirsi a strati. Le temperature dovrebbero restare sotto le medie stagionali anche nei primi giorni di novembre.

Si tratta di una tendenza: l’intensità e la distribuzione delle piogge vanno verificate con gli aggiornamenti più ravvicinati.

Eventi per la provincia di Salerno

Nonostante le previsioni incerte, l’agenda del 1° novembre è fitta, soprattutto per l’ultimo giorno di molte manifestazioni.

Sagre e feste nei borghi

Festa della Castagna di Roccadaspide (fino al 1° novembre): stand, caldarroste e musica nel centro storico, dedicati alla Castagna di Roccadaspide IGP.

(fino al 1° novembre): stand, caldarroste e musica nel centro storico, dedicati alla Castagna di Roccadaspide IGP. Festa della Castagna di San Rufo , nel Vallo di Diano: XXIII edizione, con stand gastronomici lungo il corso.

, nel Vallo di Diano: XXIII edizione, con stand gastronomici lungo il corso. Festa della Castagna di Stio : degustazioni, musica e artigianato nei vicoli.

: degustazioni, musica e artigianato nei vicoli. Festa della Castagna di Montano Antilia : 32ª edizione del Circolo Pegaso, con le gare del dolce il 1° novembre.

: 32ª edizione del Circolo Pegaso, con le gare del dolce il 1° novembre. Festa della Patata di Montagna alle Grotte di Castelcivita , con ingresso ridotto al complesso carsico.

, con ingresso ridotto al complesso carsico. Cilento Festival a Ortodonico (Montecorice): musica, cultura e gastronomia nel borgo medievale.

Famiglie e bambini

Zucca Village a Casal Velino , in località Foce, dalle 11 alle 18.

, in località Foce, dalle 11 alle 18. La Collina delle Zucche a Capaccio Paestum , percorso tra zucche e prodotti autunnali.

, percorso tra zucche e prodotti autunnali. La Casa delle Zucche al Cilento Outlet Village di Eboli , a ingresso gratuito.

, a ingresso gratuito. Festa d’Autunno all’Oasi La Fiumara, a Felittopiano di Sessa Cilento, con laboratori e pranzo.

Cultura e spettacoli

BMTA, Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico : a Paestum, al Next ex Tabacchificio Cafasso, si chiude oggi la XXVIII edizione.

: a Paestum, al Next ex Tabacchificio Cafasso, si chiude oggi la XXVIII edizione. Le Stanze dell’Arte a Palazzo Fruscione, a Salerno: ultimo giorno per visitare le personali, a ingresso gratuito.

a Palazzo Fruscione, a Salerno: ultimo giorno per visitare le personali, a ingresso gratuito. Don Milani e la lezione di Barbiana , alla Sala Pasolini di Salerno: replica domenicale alle 18.

, alla Sala Pasolini di Salerno: replica domenicale alle 18. Un ponte per due , commedia in scena al Teatro Nuovo di Salerno.

, commedia in scena al Teatro Nuovo di Salerno. Taleìa, il gusto del sogno: ultime proiezioni al Palazzo delle Arti di Minori (ore 19 e 20:30), gratuite su prenotazione.

Il santo del giorno: Tutti i Santi

Il 1° novembre la Chiesa celebra la Solennità di Tutti i Santi, dedicata a quanti hanno raggiunto la pienezza della vita in Dio: i santi canonizzati, ma anche quelli sconosciuti.

La festa ha radici nel culto dei martiri dei primi secoli. In origine veniva celebrata in primavera, il 13 maggio. Secondo la tradizione fu papa Gregorio III, nell’VIII secolo, a spostarla al 1° novembre, in occasione della consacrazione di un oratorio nella basilica di San Pietro. Nell’835 papa Gregorio IV chiese al re franco Ludovico il Pio di estenderla a tutto l’impero. Alcuni studiosi ipotizzano anche un legame con il Samhain, l’antico capodanno celtico.

Accadde oggi

835 : papa Gregorio IV sposta la festa di Tutti i Santi dal 13 maggio al 1° novembre.

: papa Gregorio IV sposta la festa di Tutti i Santi dal 13 maggio al 1° novembre. 1894 : Nicola II diventa imperatore di Russia. Sarà l’ultimo zar prima della Rivoluzione del 1917.

: Nicola II diventa imperatore di Russia. Sarà l’ultimo zar prima della Rivoluzione del 1917. 1900 : viene fondato il Palermo Football Club.

: viene fondato il Palermo Football Club. 1954 : inizia la guerra d’Algeria.

: inizia la guerra d’Algeria. 1993 : entra in vigore il Trattato di Maastricht, che istituisce l’Unione Europea.

: entra in vigore il Trattato di Maastricht, che istituisce l’Unione Europea. 2011: Mario Draghi succede a Jean-Claude Trichet alla presidenza della Banca centrale europea.

Le notizie di ieri

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