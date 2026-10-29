Almanacco 29 ottobre 2026: meteo, eventi, santo e storia

Oggi, giovedì 29 ottobre 2026, è il 302° giorno dell’anno: ne mancano 63 alla conclusione del 2026. Siamo nel cuore dell’autunno, con il sole che sorge poco dopo le 6:30 e tramonta intorno alle 17:00, nelle giornate ormai corte dell’ora solare tornata da pochi giorni.

È un giovedì che guarda già al ponte di Ognissanti: la stagione delle castagne entra nel vivo, con sagre e feste in tutto il Cilento, mentre a Paestum si accendono i riflettori sul turismo archeologico. Dal punto di vista storico la data è doppiamente simbolica: il 29 ottobre è il giorno del crollo di Wall Street del 1929 e quello della nascita, nel 1969, di quella che sarebbe diventata Internet.

Meteo in provincia di Salerno

Giornata all’insegna della stabilità. Un campo di alta pressione in rinforzo garantisce su tutta la Campania tempo in prevalenza soleggiato. Sul litorale salernitano e sulla costa meridionale il cielo sarà poco o parzialmente nuvoloso, con qualche variabilità in più nelle ore centrali; sulle pianure meridionali, comprese quelle del Sele, si alterneranno nubi sparse e schiarite. Sull’Appennino e sulle zone interne qualche nube in più, con ampi rasserenamenti verso sera.

I venti saranno deboli, in prevalenza da nord-est, e il mare poco mosso. Le precipitazioni non sono previste. Le temperature, secondo i modelli per la fascia costiera campana, oscilleranno indicativamente tra i 12-13 gradi delle ore più fresche e i 21-22 gradi del primo pomeriggio, con valori più bassi nell’entroterra, nel Vallo di Diano e sui rilievi.

Tendenza: nel fine settimana di Ognissanti è atteso un possibile cambio di scenario, con un peggioramento e un calo termico. Da seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

Eventi in provincia di Salerno

BMTA 2026 a Paestum (29 ottobre – 1° novembre). Torna a Capaccio-Paestum la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, ospitata dal sito UNESCO, con quattro giorni di incontri, esposizioni e confronti sul patrimonio culturale e sul turismo.

Quartetto Prometeo, Salerno (ore 19:30). Nella chiesa di Santa Apollonia, per la rassegna “Un Mare di Suoni” diretta da Gennaro Cappabianca, il quartetto propone musiche di Beethoven e Schumann. Il concerto dà il via al percorso verso il bicentenario della morte di Beethoven, a marzo 2027. Biglietti a 10 euro (intero) e 8 euro (ridotto).

“RiciclArt”, Casa Circondariale di Salerno (ore 14-15). Nella Sala Teatro dell’istituto “Antonio Caputo” una dimostrazione pratica sul recupero della plastica di scarto, nell’ambito del progetto “Scatto Libero” di AICS Salerno e AICS Ambiente.

Cuccaro Vetere. Padre Enzo Fortunato presenta il libro “E se tornasse Francesco”, dedicato a San Francesco, all’interno della rassegna “Saperi e Sapori”.

Montano Antilia, Festa della Castagna (29 ottobre – 1° novembre). Quattro giorni di cibo, musica e divertimento dedicati al frutto simbolo dell’autunno cilentano.

Mostre e rassegne in corso.

Olevano sul Tusciano: “Come il vento”, i ventagli d’arte dedicati al clima alla Casa Museo Avella-Ferrara, fino al 14 novembre.

Cava de’ Tirreni: la stagione “Concerti d’autunno” alla Sala Brengola, fino al 29 novembre.

Castellabate: prosegue la stagione culturale 2026, fino al 31 dicembre.

Da segnare in agenda. Dal 30 ottobre al 1° novembre le feste della castagna di Roccadaspide e di Stio; il 31 ottobre e il 1° novembre la Festa della patata di montagna a Castelcivita.

Il santo del giorno: Beata Chiara Luce Badano

Il 29 ottobre la Chiesa ricorda la Beata Chiara Luce Badano, giovane del Movimento dei Focolari. Nata a Sassello, in Liguria, proprio il 29 ottobre 1971, dopo aver atteso a lungo i genitori, Chiara entrò in contatto con i Focolari a nove anni. Fu la fondatrice Chiara Lubich a darle il nome “Luce”, per la serenità che le illuminava il volto.

Colpita a diciassette anni da un tumore osseo, affrontò la malattia con una fede e una gioia che colpirono tutti coloro che le stavano accanto, fino alla morte, il 7 ottobre 1990, poco prima dei diciannove anni. Fu proclamata beata il 25 settembre 2010 al Santuario del Divino Amore a Roma, e la sua memoria liturgica è fissata nel giorno della nascita. È una figura molto cara ai giovani. Nello stesso giorno si ricorda anche Sant’Ermelinda, vergine.

Accadde oggi

1863. A Ginevra, nella prima conferenza internazionale, prende forma l’idea della Croce Rossa voluta da Henry Dunant.

A Ginevra, nella prima conferenza internazionale, prende forma l’idea della Croce Rossa voluta da Henry Dunant. 1923. Mustafa Kemal Atatürk proclama la Repubblica di Turchia; Ankara diventa la capitale. Ancora oggi la data è festa nazionale turca.

Mustafa Kemal Atatürk proclama la Repubblica di Turchia; Ankara diventa la capitale. Ancora oggi la data è festa nazionale turca. 1929. È il “martedì nero” di Wall Street: milioni di titoli vengono svenduti in una sola seduta e il crollo della Borsa di New York apre la Grande Depressione.

È il “martedì nero” di Wall Street: milioni di titoli vengono svenduti in una sola seduta e il crollo della Borsa di New York apre la Grande Depressione. 1969. Dai laboratori dell’Università della California a Los Angeles parte il primo collegamento tra due computer, verso lo Stanford Research Institute. Il sistema si blocca dopo le prime lettere trasmesse: è la nascita simbolica di Internet, di cui oggi si celebra il compleanno.

Dai laboratori dell’Università della California a Los Angeles parte il primo collegamento tra due computer, verso lo Stanford Research Institute. Il sistema si blocca dopo le prime lettere trasmesse: è la nascita simbolica di Internet, di cui oggi si celebra il compleanno. 1981. Muore a Saint-Gély-du-Fesc il cantautore francese Georges Brassens.

Nati oggi: Rino Gaetano (1950), Fabiola Gianotti (1960), Luciana Littizzetto (1964), Fausto Leali (1944).

Le notizie di ieri

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