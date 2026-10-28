Almanacco 28 ottobre 2026: meteo, eventi, santo e storia

Oggi, mercoledì 28 ottobre 2026, è il 301° giorno dell’anno: ne mancano 64 alla conclusione del 2026. Siamo nel cuore dell’autunno e, dopo un weekend instabile, il tempo si rimette al bello. In provincia di Salerno la giornata scorre tra sole, aria mite e un calendario di appuntamenti che va dalla musica al Palasele di Eboli alle presentazioni culturali in città, mentre nei borghi del Cilento e dell’entroterra si respira già il clima delle feste d’autunno dedicate a castagne e prodotti della terra.

Il calendario religioso ricorda i Santi Simone e Giuda Taddeo, due dei dodici apostoli. La storia, invece, ci riporta a date che hanno segnato il Novecento e non solo: dalla Statua della Libertà alla Marcia su Roma, fino al “Giorno del No” della Grecia. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’almanacco di oggi.

Meteo in provincia di Salerno: cielo sereno e venti deboli

Una vasta area di alta pressione abbraccia la Campania e garantisce una giornata stabile e asciutta su tutta la provincia di Salerno. Sul litorale, dal Golfo di Salerno fino al basso Cilento, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso per gran parte del giorno, con qualche velatura di nubi medio-alte in serata e nella notte.

I venti soffieranno deboli o moderati da nord e nord-est, con possibili rinforzi locali nelle prime ore. Il mare si presenterà mosso al largo e lungo i tratti di costa più esposti, in attenuazione verso il poco mosso nel pomeriggio. Le temperature restano gradevoli per il periodo: minime intorno ai 11-12 gradi e massime attorno ai 20-22 gradi sulle zone costiere, con mattine più fresche nelle aree interne e nel Vallo di Diano. Non sono segnalate criticità né allerte meteo.

Il cambio di scenario è atteso da venerdì 30 ottobre, quando è previsto un calo delle temperature e un ritorno di qualche pioggia, con il weekend di Ognissanti più instabile soprattutto al Sud.

Eventi in provincia di Salerno oggi

Pooh 60 – La nostra storia, PalaSele di Eboli. Seconda e ultima data del tour celebrativo dello storico gruppo, dopo il concerto di ieri sera.

Seconda e ultima data del tour celebrativo dello storico gruppo, dopo il concerto di ieri sera. “Mattoni europei”, Libreria Feltrinelli di Salerno. Incontro con Ilenia Zodiaco, a ingresso gratuito.

Incontro con Ilenia Zodiaco, a ingresso gratuito. “Tableau”, Pizzà Lab Gallery, Salerno (ore 20). Inaugurazione della nuova rassegna di arte contemporanea, performance e cucina sensoriale, con la mostra “Resta l’intervento umano” di Stefano Bergamino. La rassegna proseguirà fino a luglio 2027.

Inaugurazione della nuova rassegna di arte contemporanea, performance e cucina sensoriale, con la mostra “Resta l’intervento umano” di Stefano Bergamino. La rassegna proseguirà fino a luglio 2027. Cava de’ Tirreni, “Concerti d’autunno”. Prosegue la stagione musicale alla Sala Brengola del complesso di Santa Maria del Rifugio, fino al 29 novembre.

Prosegue la stagione musicale alla Sala Brengola del complesso di Santa Maria del Rifugio, fino al 29 novembre. Olevano sul Tusciano, “Come il vento”. Alla Casa Museo Avella-Ferrara è visitabile la mostra dei ventagli d’arte dedicata al clima, aperta fino al 14 novembre.

Alla Casa Museo Avella-Ferrara è visitabile la mostra dei ventagli d’arte dedicata al clima, aperta fino al 14 novembre. Castellabate. Continua la stagione culturale 2026, con eventi in programma fino al 31 dicembre.

Le prossime sagre. Per chi ama i sapori d’autunno, domani, giovedì 29 ottobre, a Montano Antilia parte la Festa della Castagna, in programma fino al 1° novembre. Tra il 31 ottobre e il 1° novembre a Castelcivita è in calendario la Festa della patata di montagna.

Il santo del giorno: Santi Simone e Giuda Taddeo, apostoli

Il 28 ottobre la Chiesa cattolica celebra con una festa liturgica i Santi Simone e Giuda Taddeo, due dei dodici apostoli scelti da Gesù. Condividono la stessa data perché nel Nuovo Testamento i loro nomi compaiono sempre insieme negli elenchi dei Dodici.

Simone è noto come “il Cananeo” o “lo Zelota”, appellativo che richiama il suo fervore religioso. Giuda Taddeo, da non confondere con Giuda Iscariota, è tradizionalmente considerato l’autore di una delle lettere cattoliche del Nuovo Testamento. Secondo la tradizione, entrambi avrebbero portato il Vangelo in Persia, dove sarebbero stati martirizzati. Nell’iconografia Simone è spesso raffigurato con una sega, mentre Giuda con un’ascia o con un libro.

Proprio perché il suo nome veniva facilmente confuso con quello del traditore e poco invocato, Giuda Taddeo è diventato nella devozione popolare il patrono delle cause difficili e dei casi disperati. Onomastico: Simone, Simona, Giuda e Taddeo.

Accadde oggi: il 28 ottobre nella storia

306: Massenzio si proclama imperatore romano.

Massenzio si proclama imperatore romano. 1492: Cristoforo Colombo sbarca a Cuba durante il suo primo viaggio verso le Americhe.

Cristoforo Colombo sbarca a Cuba durante il suo primo viaggio verso le Americhe. 1886: a New York viene inaugurata la Statua della Libertà, dono della Francia agli Stati Uniti.

a New York viene inaugurata la Statua della Libertà, dono della Francia agli Stati Uniti. 1922: ha luogo la Marcia su Roma. Le camicie nere fasciste convergono sulla capitale e il re Vittorio Emanuele III affida l’incarico di governo a Benito Mussolini: per il regime sarà l’inizio della cosiddetta “era fascista”, per gli storici l’avvio della dittatura. Oggi molti studiosi parlano di un grande bluff politico riuscito, con Mussolini rimasto a Milano.

ha luogo la Marcia su Roma. Le camicie nere fasciste convergono sulla capitale e il re Vittorio Emanuele III affida l’incarico di governo a Benito Mussolini: per il regime sarà l’inizio della cosiddetta “era fascista”, per gli storici l’avvio della dittatura. Oggi molti studiosi parlano di un grande bluff politico riuscito, con Mussolini rimasto a Milano. 1940: l’Italia attacca la Grecia dall’Albania. In Grecia la data è ricordata come “Giorno del No” (Ochi Day), festa nazionale.

l’Italia attacca la Grecia dall’Albania. In Grecia la data è ricordata come “Giorno del No” (Ochi Day), festa nazionale. 1958: il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli viene eletto papa con il nome di Giovanni XXIII.

Le notizie di ieri

Programmi tv

InfoCilento è anche tv, in tutta la provincia di Salerno sul Canale 79 del digitale terrestre. Segui il nostro Telegiornale, dal lunedì al sabato alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Inoltre potrai seguire quotidianamente programmi di approfondimento e intrattenimento.

Clicca qui per vedere la programmazione completa o seguire la tv in streaming.

Chat

Resta aggiornato in tempo reale, iscriviti al nostro canale Telegram. Clicca qui.

Se vuoi ricevere le principali notizie su Whatsapp iscriviti al canale, clicca qui.

Seguici sui social

YOUTUBE: Clicca qui per Youtube con InfoCilento

INSTAGRAM: Clicca qui per Instagram

FACEBOOK: Clicca qui per Facebook

X: Clicca qui per X

Questi sono i nostri principali social network ma siamo presenti anche su altre piattaforme

Pubblicità

Spot tv, redazionali, banner, reel o post sui social. InfoCilento ti offre tante opportunità per promuovere la tua attività, ottenendo la massima visibilità a costi contenuti.

Mail: info@infocilento.it

Telefono: +39 329 421 4814

Segnalazioni e contatti

Inviaci informazioni e segnalazioni. Invia un messaggio WhatsApp al numero +39 327 229 5001

Direttore: Ernesto Rocco