Almanacco 27 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi è martedì 27 ottobre 2026, il 300° giorno dell’anno: ne mancano 65 alla fine del 2026. Siamo nei primi giorni dopo il ritorno all’ora solare, con serate che si accorciano e il sole che tramonta poco dopo le 17. È una giornata che nel Salernitano si preannuncia luminosa, ideale per una passeggiata sul lungomare o per una gita nell’entroterra, dove l’autunno è in pieno svolgimento tra castagne e sagre.

Il 27 ottobre è anche la Giornata mondiale del patrimonio audiovisivo, istituita dall’Unesco nel 2005 per ricordare il valore di film, registrazioni e archivi sonori come memoria collettiva.

Meteo per la provincia di Salerno

Dopo il passaggio instabile dei giorni scorsi, torna a dominare l’alta pressione. Sul territorio salernitano il tempo sarà stabile e in prevalenza soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. In serata possono comparire nubi più estese, senza conseguenze.

Le temperature restano gradevoli: minime intorno ai 12-14°C lungo la costa, in lieve calo nelle aree interne e nel Vallo di Diano, massime attorno ai 21-22°C nel pomeriggio. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. L’escursione termica tra mattina e sera si farà sentire: meglio vestirsi a strati. Per i prossimi giorni le previsioni indicano ancora stabilità fino a giovedì, con una possibile variabilità in più da venerdì 30 ottobre.

Eventi per la provincia di Salerno

“Pooh 60 – La nostra storia” – Il tour celebrativo dei Pooh fa tappa al PalaSele di Eboli martedì 27 e mercoledì 28 ottobre.

– Il tour celebrativo dei Pooh fa tappa al martedì 27 e mercoledì 28 ottobre. “Don Milani e la lezione di Barbiana” – Da oggi fino a domenica 1° novembre, alla Sala Pasolini di Salerno , va in scena lo spettacolo di Claudio Di Palma dedicato a don Lorenzo Milani. Repliche alle 20, la domenica alle 18.

– Da oggi fino a domenica 1° novembre, alla , va in scena lo spettacolo di Claudio Di Palma dedicato a don Lorenzo Milani. Repliche alle 20, la domenica alle 18. “Aeroporto di Salerno, 100 anni di storia” – Alle 16:30 presentazione del libro di Generoso Conforti e Alfonso Mignone sullo scalo Salerno-Pontecagnano. La sede è ancora da confermare.

– Alle 16:30 presentazione del libro di Generoso Conforti e Alfonso Mignone sullo scalo Salerno-Pontecagnano. La sede è ancora da confermare. Sanseverino Young Art 2026 – La rassegna dedicata ai giovani artisti prosegue fino a martedì 3 novembre.

In arrivo: da giovedì 29 ottobre a domenica 1° novembre torna a Montano Antilia la Festa della Castagna, mentre il 31 ottobre e il 1° novembre il centro storico di Castelcivita ospita la Festa della patata di montagna.

Il santo del giorno: Sant’Evaristo

Il 27 ottobre la Chiesa cattolica ricorda Sant’Evaristo, papa e martire, quarto successore di Pietro alla guida della Chiesa di Roma. Visse tra la fine del I e l’inizio del II secolo. La tradizione lo vuole di origine greca e gli attribuisce un’importante opera di organizzazione della comunità romana, con la ripartizione dei “titoli”, i primi nuclei delle future parrocchie. Il suo nome deriva dal greco Euaristos e si interpreta come “colui che è pieno di gratitudine”. La tradizione lo ricorda come martire e vuole che sia stato sepolto presso la tomba di Pietro, nella necropoli vaticana.

Oggi si ricordano anche San Frumenzio, vescovo, e San Namazio di Clermont, vescovo. Buon onomastico a tutti gli Evaristo!

Accadde oggi, 27 ottobre

1782 – Nasce a Genova Niccolò Paganini , il violinista che ha cambiato per sempre la storia della musica.

– Nasce a Genova , il violinista che ha cambiato per sempre la storia della musica. 1904 – A New York viene inaugurata la prima linea della metropolitana, oggi una delle più estese al mondo.

– A New York viene inaugurata la prima linea della metropolitana, oggi una delle più estese al mondo. 1954 – A Firenze, durante una partita di calcio, migliaia di persone assistono all’apparizione di misteriosi oggetti nel cielo: è l’episodio noto come “UFO a Firenze”.

– A Firenze, durante una partita di calcio, migliaia di persone assistono all’apparizione di misteriosi oggetti nel cielo: è l’episodio noto come “UFO a Firenze”. 1962 – Muore a Bascapè, nel Pavese, in un incidente aereo Enrico Mattei , fondatore dell’Eni e protagonista della ricostruzione energetica italiana.

– Muore a Bascapè, nel Pavese, in un incidente aereo , fondatore dell’Eni e protagonista della ricostruzione energetica italiana. 2002 – Luiz Inácio Lula da Silva viene eletto presidente del Brasile, proprio nel giorno del suo compleanno.

– Luiz Inácio Lula da Silva viene eletto presidente del Brasile, proprio nel giorno del suo compleanno. 2017 – Il Parlamento della Catalogna approva la risoluzione sull’indipendenza dalla Spagna.

Le notizie di ieri

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