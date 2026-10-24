Almanacco 24 ottobre 2026: meteo, eventi e santo del giorno

Oggi, sabato 24 ottobre 2026, è il 297° giorno dell’anno: ne mancano 68 alla fine del 2026. È un sabato di passaggio, con un primo scorcio di tempo instabile e un weekend che nel salernitano ha il sapore delle sagre d’autunno. Nella notte tra sabato e domenica, inoltre, torna l’ora solare: alle 3 le lancette vanno spostate indietro di un’ora, e si dorme dunque sessanta minuti in più.

Il 24 ottobre è anche la Giornata delle Nazioni Unite, che ricorda l’entrata in vigore della Carta dell’ONU nel 1945.

Meteo in provincia di Salerno: piogge al mattino, poi schiarite

Una circolazione depressionaria porta instabilità sulla Campania, soprattutto nella prima parte della giornata. Sul litorale meridionale, area che comprende anche il Salernitano, al mattino sono possibili piogge, rovesci e temporali, con fenomeni localmente intensi. Nel corso del pomeriggio le schiarite diventeranno via via più ampie.

Le temperature massime si fermeranno intorno ai 20 gradi a Salerno; le minime, durante la notte, si attesteranno tra i 13 e i 16 gradi sulle fasce costiere e pianeggianti. La ventilazione sarà debole per tutta la giornata, mentre i mari potranno risultare mossi.

Il quadro cambia già domenica 25: l’alta pressione torna ad abbracciare la regione, con condizioni più stabili e soleggiate, anche se l’aria resterà fresca.

Eventi in provincia di Salerno: il weekend delle sagre

Il fine settimana è dedicato ai sapori d’autunno e alla cultura.

San Cipriano Picentino – 47ª Sagra della Castagna. Dal 23 al 26 ottobre, quattro giorni tra caldarroste, stand, musica e rievocazioni storiche. Oggi si comincia alle 9:30 con la caccia al tesoro del Forum dei Giovani, alle 15 i Giochi delle Contrade e alle 16:30 la Corsa dei Carruoccioli.

Dal 23 al 26 ottobre, quattro giorni tra caldarroste, stand, musica e rievocazioni storiche. Oggi si comincia alle 9:30 con la caccia al tesoro del Forum dei Giovani, alle 15 i Giochi delle Contrade e alle 16:30 la Corsa dei Carruoccioli. Sicignano degli Alburni – 54ª Sagra della Castagna. Secondo weekend di festa, il 24 e 25 ottobre, con ingresso gratuito e piatti a base di castagna. Oggi camminata sul sentiero di Santa Domenica, visita ai murales di Galdo, spettacoli di fuoco e concerti; domani cortei storici, sbandieratori e fuochi d’artificio al Castello Giusso.

Secondo weekend di festa, il 24 e 25 ottobre, con ingresso gratuito e piatti a base di castagna. Oggi camminata sul sentiero di Santa Domenica, visita ai murales di Galdo, spettacoli di fuoco e concerti; domani cortei storici, sbandieratori e fuochi d’artificio al Castello Giusso. Cuccaro Vetere – 19ª Sagra della Pastorella Cuccarese. Ultima serata della festa dedicata al formaggio della tradizione cilentana, con stand, piatti tipici e musica popolare.

Ultima serata della festa dedicata al formaggio della tradizione cilentana, con stand, piatti tipici e musica popolare. Pellare (Moio della Civitella) – Sagra della Castagna. Appuntamento solo per oggi, sabato 24 ottobre.

Appuntamento solo per oggi, sabato 24 ottobre. Pontecagnano Faiano. Alle 11, al Museo archeologico nazionale, inaugura “Evoluzione”, mostra di Giovanna Corcione a cura di Francesca Pietracci.

Alle 11, al Museo archeologico nazionale, inaugura “Evoluzione”, mostra di Giovanna Corcione a cura di Francesca Pietracci. Salerno – Teatro Verdi. Alle 21 Sal Da Vinci apre la rassegna “Musica d’Artista”.

Alle 21 Sal Da Vinci apre la rassegna “Musica d’Artista”. Pertosa-Auletta – Grotte. Ultima data per “L’Inferno di Dante”, lo spettacolo nelle grotte, dalle 20:15 alle 22:45.

Guardando a domani, domenica 25 e lunedì 26 ottobre a Castelcivita è in programma la Festa della patata di montagna.

Santo del giorno: Sant’Antonio Maria Claret

Il 24 ottobre la Chiesa cattolica ricorda Sant’Antonio Maria Claret, vescovo e fondatore (memoria facoltativa). Nato a Sallent, in Catalogna, nel 1807, fu un predicatore instancabile: si dice abbia pronunciato oltre diecimila sermoni. Fondò nel 1849 la Congregazione dei Missionari Figli del Cuore Immacolato di Maria, i Clarettiani, e fu poi arcivescovo a Cuba. Capì per primo il potere della buona stampa, impiegando gran parte dei suoi mezzi nella diffusione di libri e opuscoli popolari. Morì nel 1870 e fu proclamato santo da Pio XII nel 1950.

Il calendario ricorda anche, tra gli altri, i Santi Areta e Ruma e i martiri di Najran. Auguri a chi si chiama Antonio, Antonia e Claret.

Accadde oggi

1648 – Con la firma dei trattati di Westfalia, a Münster, si chiude la Guerra dei Trent’anni.

– Con la firma dei trattati di Westfalia, a Münster, si chiude la Guerra dei Trent’anni. 1861 – Viene completata la prima linea telegrafica transcontinentale negli Stati Uniti, che collega le due coste.

– Viene completata la prima linea telegrafica transcontinentale negli Stati Uniti, che collega le due coste. 1917 – Inizia la battaglia di Caporetto: l’offensiva austro-tedesca travolge il fronte italiano sull’Isonzo.

– Inizia la battaglia di Caporetto: l’offensiva austro-tedesca travolge il fronte italiano sull’Isonzo. 1929 – È il “Giovedì nero” di Wall Street: crolla la Borsa di New York, primo atto della Grande Depressione.

– È il “Giovedì nero” di Wall Street: crolla la Borsa di New York, primo atto della Grande Depressione. 1945 – Entra in vigore la Carta delle Nazioni Unite: nasce ufficialmente l’ONU.

– Entra in vigore la Carta delle Nazioni Unite: nasce ufficialmente l’ONU. 1964 – La Zambia ottiene l’indipendenza dal Regno Unito.

Nati il 24 ottobre: lo scrittore e politico Massimo d’Azeglio (1798) e il fumettista Bob Kane, creatore di Batman (1915).

Le notizie di ieri

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